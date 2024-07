ANJA BLA PROCVETALA POSLE RASKIDA SA BAKOM PRASETOM! Influenserka se oglasila i otkrila detalje: Za samo dva dana... Hvala vam!

Jutjuberi Anja Bla i Baka Prase završili su emotivnu vezu i stavili tačku na zajednički život.

Anja se nakon toga oglasila i zamolila javnost da ne se suzdrže pogrdnih imena i loših komentara na njen račun, sada se ponovo oglasila i otkrila kako je javnost reagovala.

- Nisam videla nijedan loš komentar za mene od normalne odrasle osobe, a što se tiče dečijih komentara, ne dotiču me. Za dva dana me je zapratilo oko 25.000 do 30.000 ljudi na Instagramu i hvala vam na tome. Ne možete da verujete koliko sam hiljada poruka dobila, ne ljutite se ako ne mogu na svaku da odgovorim. Ovo nije fejk, ja nikada ne bih pričala i pisala ove stvari, a da je u pitanju neki prenk, hvala i ljubim vas - govori Anja u videu.

Bonus video:

00:03 Pomirili se Baka Prase i Anja Bla