"SVIĐA MI SE MUZIKA VOJAŽA, A SA MC STOJANOM IGRAM TENIS" Kiki Lesendrić o novim izvođačima i muzici a onda spomenu Anu Nikolić

Kiki Lesendrić u četvrtak je imao nastup u Beogradu u sklopu jednog festivala. Bila je to prilika da razgovaramo s muzičarem, koga dugo nismo sreli, a tema ima napretek.

Iznenadili smo se koliko je Kiki otvorenih vidika kad je reč o današnjoj muzičkoj sceni.

foto: Promo

Prošlo vreme

- Mnogo mi je drago što sam ovde. I kao mali sam obožavao festivale, tad je postojao nemački Bravo festival, imao sam postere njihove, za moju generaciju je to mnogo značilo. Drago mi je što sam deo ove lepe žurke, ovo je drugačije od ostalih festivala, i to me pali, zanimljivo i drugačije. Ceo svet se izmenio. U ono vreme kad sam ja bio tinejdžer i ovo sad, ono je bilo kao kameno doba u odnosu na ovo sad. Ali okej, to je, posledica mnogih stvari, digitalije i svega. Čini nam se da živimo brže, a samo je protok informacija brži, sve je dostupno, a opet bez suštine. Ima još uvek dobrih stvari, ali generalno je svet postao malo jednostavniji, srljamo ka kraju sveta - ispričao je Lesendrić, pa se dotakao mladih izvođača.

foto: Live Production

- Oni su odraz ove generacije i vremena. Ja ne slušam tu muziku, ali vidim da klinci rade i imaju stvarno na hiljade ljudi iza sebe, to je za poštovanje. Generacija će znati da proceni koliko će to da traje. Kad su mi bili klinci, pankeri, rekli su da će to trajati dva, tri meseca, trajalo je dve, tri godine. Nije to nešto predugo, ali ostalo je jako dobrih pesama. Ja sam previše mator da bih slušao ovu novu muziku i da se ložim na to, ali u svakom slučaju, čujem tako ponekad u nekom klubu kad izađem, sve ovo-novo, i ima tu dobrih tekstova, svežih ljudi, dobrih vokala. Sviđa mi se Vojaž, čini mi se da je ozbiljan, Cobi, MC Stojan. Sa Stojanom često igram tenis, pa ga znam i privatno. On nije baš mlad, ali njegova muzika jeste.

I ako je na sceni decenijama, ništa mu ne pada teško.

- Jedino kad su gužve na putu, a mi treba negde da stignemo na vreme. Ali izdržavamo. Bili smo na turneji u Australiji i tamo nam ništa nije bilo teško. Nismo ni bili umorni, bili smo veseli i razdragani, i to mi pokazuje da ćemo da guramo još dugo - navodi on, dodajući da njegova porodica ne trpi zbog muzike.

- Pa sin je već veliki, a žena se od mene navikla na sve. Sve smo prošli i sad je rokenrol jedna lepa mirna luka. Svako ide na svoju stranu. Moj sin ponekad svira sa mnom na koncertima.

foto: Vladimir Šporčić, Nenad Kostić

Nedavno je Ana Nikolić objavila album koji je izazvao pozitivne reakcije javnosti, pa smo Lesendrića pitali o tome, jer poznato je da je on bio njen prvi kompozitor.

- Nismo u kontaktu i nisam čuo pesme. Video sam da su reakcije dobre i zanimljive. Ona je vrlo talentovana žena i mislim da ako se kod nje poklope zvezde, da će opet biti dobro. A ako hoćete da pričam o njenoj vezi, Raleta znam 40 godina i to je jedan mnogo dobar čovek. Nisam ga video dugo, ali čitao sam u novinama da su zajedno. Iskreno, mene to nije šokiralo.

Ovog leta za Kikija nema puno odmora.

- Radimo svakog vikenda. Polovinom jula idem na svoj dragi Zakintos, i planiramo jednu pesmu i koncert u MTS Dvorani. Sviđa mi se to mesto. Dosta nastupamo po rokenrol klubovima u Bosni, Sloveniji, Makedoniji - zaključio je muzičar u razgovoru za Kurir.

