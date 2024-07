MIONA POTPUNO POMUTILA UM REPERU! Lagala pred čitavom nacijom, izmislila IZGOVORE, a on joj sve POVEROVAO: Cela Srbija mu se smeje

Tokom prošle noći čitava nacija saznala da je Miona Jovanović lagala svog dečka Nenada Aleksića Ša, te su pušteni klipovi na kojima se vidi kako flertuje i udvara se Stanislavu, a u jednom momentu je čak emitovan klip na kom Miona kreće svom bivšem da kaže "ja tebe volim", ali sprečava samu sebe i izgovara "ja tebe poznajem".

Reper je doživeo "pomračenje" te je najavio ozbiljan razgovor koji je, po svemu što smo videli, trebalo da se završi raskidom.

Ipak, tokom noći ona je pomutila reperov mozak i ubedila ga u sve laži rekavši kako je dosta toga montirano, a kako "ja tebe volim" nije ni htela da izgovori.

On joj je poverovao u sve to, te su odlučili da nakon svega ostanu zajedno. Samo je osam dana do velikog superfinala, a nacija prati nikad uzbudljiviji kraj i rasplet čitave sezone.

