GASTOZ ISPRIČAO KOLIKO SU UŽIVALI DA GA PONIŽAVAJU U ZATVORU: Hteli su da se IŽIVLJAVAJU, uživali su dok su me ponižavali

Nenad Marinković Gastoz nedavno se vratio u Srbiju nakon što je proveo dva meseca u zatvoru na Tajlandu.

- Pa trudili su se, ali nisu uspeli. Šalim se, nije bilo nekog maltretiranja. Najviše ko je mogao da te izmaltretira maksimalno, to su bili panduri. Oni su bili baš onako željni da te ponize maksimalno. Pošto si ti sad kao došao na Tajland i znaš da je sve nekako jeftino, njima je sve lepo, ti sad uživaš u njihovim bogatstvima, ženama, evo sad i legalizovanoj travi i ostalom. E sad pošto brate ti si došao njima u kavez, sad bi oni malo da se iživljavaju nad tobom. To je bukvalno reč koju mogu da iskoristim kada su oni u pitanju prema svojim, ajde da kažem turistima - rekao je on za IDJ.tv.

foto: Printscreen Amidži šou

- Uh, imam veliku potrebu da vam se obratim. Ali se sve kao cimam kako će to neko da protumači i na koji način. Kao i da je to bitno, pogotovo danas. Pritom to u sebi i bukvalno se trujem, i ne napredujem, niti grizem, već sam kao list neki, umorni letnji list. Nešto mi fali i ne mogu da provalim šta... - napisao je Gastoz i dodao:

- Sebe sam ubio u pojam svojim neadekvatnim zamuckivanjem, monotonim izlaganjem i nekom čudnom energijom koja uopšte nije deo mene ni onoga šta sam zapravo želeo u tom intervjuu. Brat-bratu, očekivao sam da ću se nekako odmah vratiti u prvobitno stanje, ali sad vidim da je to nemoguće i da mi treba prostora, a vreme ide... - napisao je Marinković.

