"SVI MOJI BIVŠI MUŽEVI SU BILI NEVERNI" Velika ispovest Nade Obrić koja će vas ostaviti bez daha: Danas su svi švaleri...

Pevačica Nada Obrić prisutna je na javnoj sceni više od 50 godina, a nedavno je progovorila i o neverstvima koja su na estradi česta pojava.

- Danas su svi švaleri i žene, i muškarci, to je opšti haos i ludilo. Ta švaleracija, ti odnosi, koje danas možemo da vidimo, nema zaljubljenosti, zaljubljivanja, razgovora, dogovora. Nema ništa. Nego ko one ovce u toru. Radeći ovaj posao upoznala sam mnogo ljudi, i ne znam ko se nije švalerisao, od mojih partnera, muževa, pa nadalje... I nikada se nisam rvala, borila i svađala sa njima. Dok sam mogla da trpim, ja sam trpela, kada više nisam mogla ja sam odlazila. Najgluplje pitanje koje žena može da postavi muškarcu jeste to „Gde si bio?“, „Šta si radio?“, oni će u tim situacijama izmisliti bilo šta, samo joj istinu neće reći. Ja sam se dva puta udavala i shvatila da nisam za to – iskrena je Nada.

Pevačica je tada otkrila da joj se ne sviđa kako se današnje devojke ponašaju.

- Smeta mi ta brutalnost u oblačenju. Vulgarnost u ponašanju. Pogotovo kod mlađih devojaka, koje su proste i vulgarne. Ta plastika je čudo napravila, sve su iste, ta usta na šta im liče Bože me sačuvaj. Današnje devojke ne znaju da kuvaju, izgovori su im je da se to danas sve može poručiti dostavom, ali to nije isto kao domaća hrana. Često se pitam kako ih ne interesuju takve stvari, kuvanje je umetnost po meni - rekla je Nada koja je otkrila šta su njene slabe tačke.

- Moja najslabija tačka je ta što sam previše iskrena. Prijatelji mi često kažu da umem da budem i neprijatno iskrena i to mi se često obije o glavu, ali ja ne volim ljude koji lažu – zaključila je Nada za medije.

