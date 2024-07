JELENA PREVARILA IVANA MARINKOVIĆA?! Skandal uživo, sve se saznalo, on najavio RAZVOD! Evo s kim je imala intimne odnose

U "Eliti" su takmičari iznete tvrdnje da je Jelena Marinković prevarila svog supruga Ivana Marinkovića sa Urošem Rajčićem.

Naime, voditelj Darko Tanasijević je upitao Marka Đedovića kako bi otkrio sve što zna o aferi Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Marko zbog čega se do sada krio poljubac Jelene Marinković i Uroša Rajačića? - upitao je Darko.

- To je Jovana danas saznala, ona je rekla to Mileni, a meni je rekla Milena pre deset dana, svašta se tu desilo. Istunu oko svega toga zna Stefani, a Jovana je plakala ispred kuće i rekla da joj je Stefani pripretila da ne sme to da priča. Jovana je krenula da priča sa Urošem u hotelu o tome, on ništa nije negirao. Jelena je htela da kaže Matoroj ali nije. Ona je rekla da su imali rukoblud u zatvoru. Jelena je rekla da je to propust produkcije.

- Stefani šta se zbiva? - upitao je Darko.

- Ovo što je Marko rekao. Jelena mi je rekla da postoji odnos Jelene i Uroša Rajačića. Ona se meni poverila da se nešto desilo kada su ona i Uroš bili u zatovoru - dodala je Stefani.

- Pre par dana kada smo sedeli, svi smo videli da se nešto dešava između Jelene i Pirata, to je bilo flertovanje i ja sam ih pitala. Oni su tada burno reagovali i tu se to zvaršilo. Danas me je Stefani zvala i rekla da mora nešto da mi kaže, i ispičala mi je da to drži mesecima u sebi. Bila je tu Jovana, a njoj je već neko rekao da se nešto dešava sa Urošem a i ona je sama primtila sve - govorila je Bojana.

Ja sam videla, a govorili su mi da sam bolesnica - vikala je Jovana.

- Jelena je spavala kod mene u krevetu kada je Ivan bio u odabranima. Ona je meni rekla šta se dešava i da to zna Slađa Bošković i rekla mi je da se to dogodilo u zatvoru, da su bili intimni. Ja sam joj rekla da će sve to pući u jednom momentu, i rekla je da će se sve rešiti kada budu izašli napolje. Ja sam prenela poruku Urošu koju mu je Jelena napisala - dodala je Stefani.

- Ivan priča da je sve ovo Đedović smislio, a Jelena je htela da kaže Matoroj - dodao je Darko.

- Jovana je pre dva meseca počela da sumnja u to, a ja nisam htela da joj kažem. Ona je pravila haos jer je primetila da njih dvoje flertuju. Ja nemam potrebu da lažem ovde se sve snima, a to što se desilo u zatvoru, Jelena mi je rekla da je to propust produkcije - pričala je Stefani.

- Sram te bilo, ja te hranim ovde - govorio je Ivan.

- Glup si. Bilo je to u zatvoru, bili su intimni. Jelena i ja smo pričale sa strane, ona je meni rekla da ne može više da izdrži, a ja sam pitala Uroša šta se dešava, gde je on meni rekao da je to zeznuta situacija da može brak da se rasturi i on mi je rekao isto što je Jelena rekla, samo mi je rekao da postoji strast, i da je on krenuo pod tušem da misli na nju. Meni je Jelena rekla da se nisu ljubili, bio je intimni odnos - govorila je Stefani.

Ivan Marinković: Razvodim se

- Ivane praviš me mutavom, kao da ne znam šta ja da kažem - rekla je Jelena.

- Jelena da li ovim što se priča, tebe Ivan supitava- upitao je Darko.

- Ja imam dosta godine, meni niko ne govori šta ja da radim, ja sve znam. Meni je bilo loše prošle godine kada je on ove konzumirao alkohol. On je užasan od kako opet pije. Ne pije on mnogo ali vidi se, sada sam ga pustila da pije tokom žurke - rekla je Jelena.

- Jesi ti normalna, šta ti pričaš o alkoholu - dodao je Ivan.

- Koliko si se putala žalila Stefani na Ivana - upitao je Darko.

- Milion puta - dodala je Jelena.

- Je l tako, e razvodim se od tebe - dodao je Ivan.

Inače, nedavno je otkriveno da je Ivan Marinković na žurki grlio Aneli.

