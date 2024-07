POZNATI MENADŽER PROGOVORIO O KRIZI NA ESTRADI: Spomenuo paprene honorare pevača: Neki ne opravdavaju svoju cenu!

Već se nekoliko klubova u Evropi zatvorilo jer više ne mogu da pokriju ogromne troškove i honorare koje su pevači podigli u nebesa u poslednjih oko godinu dana.

Ovo je tema o kojoj se mesecima govori, ali do skoro niko nije javno istupio i podelio da su menadžeri i vlasnici lokala u ozbiljnim problemima, zbog cifri koje pevači i njihov menadžment traže, a koje retko ko više može da pokrije.

Međutim, istupili su javno iz poznatog kluba "Plitvice" u Inđiji, na čijem je Instagram profilu menadžer izneo niz objava, u kojima je čak i precizno navodio imena pevača koji su postali preskupi, onih koji su neisplativi i slično.

Tim povodom kontaktirali smo jednog od najpoznatijih estradnih menadžera i suvlasnika brojnih lokala po Srbiji Gorana Lečića Leku.

On, kada je reč o menadžerskom delu posla, zastupa čak oko 20 pevača.

- Generalno, krizna situacija je trenutno na globalnom nivou... To je prvi problem, gde ljudi sve manje imaju para. Ovo nije primarna stvar ljudima u životu, nego sekundarna i onda naravno da se uvek, kad je globalna kriza, oseća po toj nekoj neprimarnoj stvari. Druga stvar je... Pevač može da bude skup i sa 1.000 evra, ako ne zadovoljava na tržištu i ako nije obostrani interes. Tako da, sve je u zavisnosti od pevača do pevača - počeo je Goran.

- Sad ima pevača koji su skupi, a ne zadovoljavaju trenutno tu svoju cenu, pa se onda možda kroz to ispoljava, ali sad ne mogu ja da kažem ko je skup ko nije. Generalno mislim da je prvi i osnovni problem ta globalna kriza, gde ljudima nije primarna stvar da izađu i da se provedu, nego imaju neke bitnije stvari. A, kad je kriza, onda se to najviše ispoljava - istakao je Lečić.

Kaže, neizvesno je kako će biti od jeseni.

- Videćemo kakva će jesen da bude, leto kao leto mislim da će da bude okej u smislu da će da bude dobro obostrano, i za pevače i za vlasnike klubova, ali jesen ćemo videti. To je nepoznanica kako će da bude i kažem vam, problem je kad dođe pevač i nije dvosmerna ulica, nije obostrana korist, da je vlasnik kluba zaradio i pevač da je zaradio. Eto, i onda se to dešava, da neki pevači drže cenu, a u klubu to ne zadovoljava vlasnika, u smislu zarade vlasnika - tvrdi Leka.

Zajimalo nas je i njegovo mišljenje, na osnovu čega se formira cena pevača.

- Cena pevača bi trebala da se formira baš na osnovu ovoga što sam rekao, da bude isplativo i vlasniku kluba i pevaču, tako da treba na osnovu toga formirati cene. Ali, jednostavno desilo se da nekako ta promena cene u poslednje vreme... To je krenulo nekako lančano, ono... neki pevači su digli cenu, pa su drugi videli od tih, i eto tako je nekako to krenulo... Ali, videćemo kažem vam, uvek vodim računa prvenstveno što se tiče mojih saradnika, pevača, to mogu da kažem da uvek sa klubovima imam taj fer i korektan odnos, da dogovorim cenu i ako se desi da ne bude to zadovoljavajuće, uvek smo tu da iskorigujemo i da napravimo da bude obostrano. Tako da ja mogu da pričam što se tiče moje firme, mojih saradnika i mojih pevača. Slobodno mogu da kažem da u odnosu na dogovorenu cenu koju smatramo da je za jednog pevača, ako to zadovoljava i ako nije to obostrana korist, u tom trenutku mi korigujemo tu cenu i onda napravimo da to bude svima u redu, zarad dalje saradnje i zarad toga da taj klub radi i dalje, da opstane, da imamo svi koristi ubuduće.

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić, ATAImages, Shutterstock

Leka smatra da je uzrok dizanja cena - inflacija.

- Naravno, naravno. Prvenstveno ta globalna kriza, inflacija... Kako su se pomerale cene, onda su i pevači krenuli za tim, ali jednostavno nije vreme sad bilo za tim i evo zato je došlo to na naplatu. Videćemo šta i kako će da bude. Kažem vam, mislim da će leto da bude u redu i da će to da bude dobro i što se tiče klubova i pevača, ali jesen ćemo videti kako će to da bude... prvenstveno zato što se broj klubova po inostranstvu dosta smanjio i samim tim i tržište se smanjilo za pevače, pa ćemo videti kako će to da se odvija.

kurir.rs/telegraf