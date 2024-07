OGLASIO SE POZNATI ESTRADNI MENADŽER: Progovorio o ogromnim cenama nastupa i zatvaranju klubova: Davali su duple honorare da bi...

Nekoliko noćnih klubova u Evropi zatvoreno je jer više ne mogu da pokriju ogromne troškove i honorare koje su pevači podigli u "nebesa".

Ovo je tema o kojoj se mesecima govori, ali do skoro niko nije istupio i podelio činjenicu da su menadžeri i vlasnici lokala u ozbiljnim problemima, zbog cifri koje pevači i njihov menadžment traže, a koje retko ko više može da opravda.

Tim povodom oglasio se jedan od najpoznatijih estradnih menadžera, Nikola Bojić Bridžis.

On tvrdi da je taj problem zapravo nastao u trenutku kada su pojedini menadžeri pevačima počeli da daju daleko veće honorare od onih koji su do tada bili objektivni, a sve kako više ne bi pevali u klubovima koji "njima ne odgovaraju".

- Moj poslovni partner godinama je radio nastupe pevača po najboljim klubovima po Evropi i on je držao normalne cene, odnosno realne cene. Međutim, onda su drugi menadžeri počeli da nude i daju pevačima daleko veće honorare, duplo više para, kako ne bi radili sa njim, nego sa njima. Znači, ako je moj poslovni partner nekom pevaču po dogovoru davao jedan honorar, ti drugi su počeli tom istom pevaču da nude duplo više, da bi nastupao u klubovima koji njima odgovaraju, a ne u ovima sa kojima je radio moj partner. To je istina na temu kako je došlo do nenormalnog skoka cena pevača - naveo je Bridžis i dodao:

- Moj partner je onda u maju objavio da se jedan klub zatvara, jer je čovek koji je držao normalne cene, a nije ih dizao u nebesa kako bi mogao da isplaćuje nerealne honorare koje su pevači počeli da traže, jer to sve na kraju mora da se naplati od gostiju koji dolaze, plaćaju karte, piju piće... To su postale ogromne cifre i on je rešio da je najbolja odluka da klub zatvori, dok se situacija ne dovede u neku normalu - objasnio je.

- Potpuno razumem i pevače koji plaćaju velike cifre producentima, ljudima koji ima rade pesme i spotove, jer su i oni svi digli cene. Ali, razumem isto tako i vlasnike klubova, posebno iz regiona, jer svi znamo kakva je platežna moć i da sve manje ljudi to može da priušti i želi da plaća. Nadam se da će u bliskoj budućnosti doći do nekog realnog kompromisa - rekao je poznati estradni menadžer Nikola Bojić Bridžis, koji godinama radi sa Teom Tairović, Sanjom Vučić, MC Stojanu, Zorani Mićanović...

