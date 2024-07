GOCA LAZAREVIĆ ZABRANJENA U HRVATSKOJ, BOSNI I CRNOJ GORI: Nekad me zovu, ali mi postave jedan uslov, ja im kažem onda NE DOLAZIM!

Na pitanje voditelja Ivana Gajića, da li je tačno da je zbog pesme "Vidovdan" Goca Lazarević zabranjena u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori pevačica je odgovorila potvrdno:

- Da, na svim zvaničnim medijima i uopšte me ne zovu. Čak i u Crnoj Gori, od kada je Milo na vlasti, više me ne zovu. Ako dođem da pevam, onda me uslovljavaju da ne pevam Vidovdan. Ja im na to kažem: Onda ne dolazim - rekla je pevačica u emisiji Divan Šou.

Njena mlađa koleginica Tamara Milutinović smatra da nema osnova za takvu zabranu jer tekst pesme nikoga ne vređa:

- Ali ova pesma stvarno nije problematična u tom smislu. Pesma samo peva otadžbini. Nigde se niko ne ponižava niti vređa. Ne vidim razlog zašto je to tako, ali okej.

Kurir.rs

