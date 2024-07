JELENA KARLEUŠA PROGOVORILA O VERI! Tvrdi da je ISLAM religija ogromne ljubavi i poštovanja, a onda je otkrila i OVO

Nije tajna da Jelenu Karleušu mnogo toga zanima mimo njene pevačke karijere, te da se često osvrće na probleme u regionu i svetu. Ovog puta je imala jaku želju da prokomentariše reči Abdulaha Numana koji je gostovao kod Jovane Jeremić u jutarnjem programu.

Karleuša je bila posebno dirnuta načinom na koji je Numan govorio o svojoj supruzi, te je imala potrebu da podeli svoje oduševljenje, da javno pohvali Jovanu Jeremić, ali i da pozove i ostale medije i pojedince da više rade na edukaciji i razbijanju pogrešnih predodžbi o ovoj monoteističkoj religiji.

- Kod Jovane Jeremić gost je bio izuzetno pametan, blag i interesantan za sluđanje, propovednik islamske vere. Islam je, ko je čitao, duboko filozofska religija, religija mira i potenciranja ljudskih vrednosti. Postovanje prema ženama i pogotovo njegovoj ženi koju je ovaj gospodin iskazao u emisiji me je duboko dotakla. Način na koji je opisao ponositost svoje žene i njenu integraciju sa pravoslavnom okolinom, doveo me je skoro do suza. Divno. Samo ekstremizam u islamu zabrađuje i sputava žene. Pravi islam je religija ogromne ljubavi i poštovanja prema ženama.. Razumevanje religije i edukacija u medijima na ovu temu je nešto što je neophodno. Bravo, Jovana, za današnju emisiju - napisala je Karleuša.

Podstimo, ovo nije prvi put da je Karleuša javno "branila" Islam od predrasuda. Između ostalog, kada je Evropom usled terorističkog napada u Belgiji 2016. godine, islamofobija bila u porastu, Karleuša je tom prilikom isto pozvala na mir, toleranciju i zdrav razum. Tada je napisala: ISIS nije islam. Terorizam nema religiju.

