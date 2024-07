"IMAM I POMOĆ U KUĆI" Muž voditeljke Slagalice 18 godina stariji od nje, sad priznala da nije sve IDEALNO, evo šta joj ne prija

Voditeljka Slagalice i emisije “Jedan dobar dan” na RTS-u uspešno obavlja svoj posao godinama, a više od dve decenije uživa u ljubavi sa mužem Draganom Simićem.

Naime, Jelena Simić sa 18 godina starijim suprugom ima dvoje naslednika - ćerku Unu i sina Aleksu, a ona je jednom prilikom progovorila i o odnosu sa trinaestogodišnjom ćerkom, koja je inače njen najveći kritičar.

- Posle emisije uvek zovem moje najbliže, porodicu, supruga i decu. Moja ćerka Una mi je veliki kritičar. Stroga je veoma. Njeni komentari mi često ne prijaju. Zna dosta toga, to su generacije koje prate sve živo i uvažim veoma njenu kritiku - rekla je Jelena, a onda se osvrnula na odnos sa suprugom.

- Najvažnija je ljubav, ako toga nema, nemate ništa. Smešni su mi komentari o meni. Mi imamo jedan normalan i divan brak. Tu zaista sve lepo funkcioniše. Razliku u godinama koja se često pominje ja ni ne primećujem, nisam ni ranije. Lepo nam je i uživamo. Nemam recept. Imamo dvoje dece, brinemo o njima i gledamo da ih vaspitamo na pravi način - rekla je Jelena, te dodala da joj negativni komentari ne smetaju.

- Ne reagujem na komentare, ne razmišljam o tome, to ne može da me povredi. Mogu da razumem predrasude. To je valjda prirodno. Ne bismo opstajali da tu nije nešto lepo i dobro. Svakome bih poželela da ima takvu ljubav i pažnju od partnera kakvu ja imam sve ove godine - istakla je voditeljka, koju smo pitali čime ju je partner osvojio.

- Takve stvari se samo dese. Sa nekim se samo pogledate i to je to. Nekada traje 20 godina, a nekada godinu dana - jasna je Jelena, i potom se osvrnula na žongliranje između porodice i posla.

- Uspeli smo da se organizujemo, ćerka ima 13 godina, a sin tri, već je porastao i sada nam sve ide lakše i lepše. On nam je glavna zvezda u kući. Una ga je svemu naučila, da govori, da jede više od četiri jela. Imamo i pomoć. Sve funkcioniše kako treba. Najviše energije ulažem u emisiju “Jedan dobar dan” i to je svakodnevni rad - rekla je voditeljka.

