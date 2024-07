NAŠA INFLUENSERKA OTPUTOVALA NA IBICU, DOŽIVELA ŠOK! Noć u LUKS hotelu 300 €, a možete se spavati i BESPLATNO - otkrila nam CAKU

Influenserka Lea Stanković otputovala je na Ibicu u jednom hotelu u kom noćenje za dvoje košta oko 300 evra, međutim, iznenadila se kada je saznala da u jednoj sobi - možete boraviti besplatno.

Zanimljivo je da soba, u kojoj možete spavati besplatno, ima staklene zidove, pa svako može da vas gleda dok spavate.

- Odseli smo u najčudnijem hotelu u kojem možete da noćite besplatno, ali pod jednim uslovom, a to je da vas svi gledaju dok spavate. Nije šala, ovo stvarno postoji i mi ovo stvarno gledamo svakog jutra kad se probudimo. Kada smo rezervisali hotel, iskreno nisam ni znala za to, međutim čim sam to snimila, mnogo ljudi mi se javilo - kaže ona i dodaje da je mislila da su u pitanju glumci.

foto: Printscreen/jutjub/leastankovic

- Mislila sam bukvalno da su glumci, a onda smo skapirali da su pravi ljudi, koji dođu i prespavaju tu besplatno. Šta ih boli uvo...

- Pripada grupi hotela, ima ih nekoliko na ostrvu. Svaki je urađen na neki svoj način. Svaki je drugačiji, jedan je u roze boji, jedan je crveni i tako dalje... Naša soba je zaista velika, jedino što me nervira je što nemamo ormar tako da sve stvari držimo u koferu - rekla je ova devojka dodavši da u hotelu postoji i tatu studio koji je ona posetila i častila se jednom tetovažom.

@lastankovic Jos uvek razmisljam da mi prespavamo u ovoj providnoj sobi jednu noc🤔 sta mislitee? 🌅⛱️👙🍉😅💗 ♬ Cute - Audiolist Productions

Inače, infulenserke Sara i Lea Stanković jedne su od najpopularnijih mladih zvezda Jutjuba. Seste Stanković su nedavno otvorile vrata svog raskošnog doma u kom žive sa roditeljima.

kurir.rs

Bonus video:

00:00 Sara Stanković: Lea i ja ne učestvujemo u dramama!