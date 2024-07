OLJA KARLEUŠA ISKRENO O RAZVODU O KOJEM SE SPEKULIŠE, SPOMENULA I TEU TAIROVIĆ: Nije moja naslednica, JA SAM NAPRAVILA BUM

Olja Karleša dvehiljaditih harala je javnom scenom, a njena pesma "Lavica" i dalje je hit. Ona je sinoć, nakon mnogo vremena, nastupala pred beogradskom publikom i nije krila oduševljenje zbog toga.

Olja se, naime, iz javnosti povukla u jeku popularnosti i posvetila porodici, a sada je progovorila o razvodu o kome se uveliko spekuliše u medijima.

- Ja uvek umem da kažem: "Svako ima svoje selo", Beograd je moje selo. Ja sam rođena i odrasla sam dve ulice odavde. Roditelji su mi i dan danas. Ja ne mogu da vam opišem taj osećaj. Kako što svi pevači iz Niša vole da pevaju u Nišu, kao što svako voli svoje mesto, tako sam i ja uživala u beogradskoj publici, naročito u parku u kom sam odrasla, igrala se, uživala. Ovo večeras nije bio posao, ovo je bilo istinsko uživanje i velika čast. Imala sam podršku sina i supruga i samim tim za mene bust, rekla je Olja i odgovorila na priče da se razvodi:

- Pre neki dan sam bila u emisiju u kojoj su me pitali kakav ti je brak, ja kažem: "Ljudi nemoj da se lažemo posle 20 godina - dva dana da ga zadaviš, a pet da ga voliš", rekla je kroz osmeh Olja i nastavila:

- Mi smo bili u fazi renoviranja i sređivanja stana i stvarno nismo živeli zajedno nekoliko meseci. Bili smo na dva kilometra i dete je malo bilo kod njega, malo kod nas. Žao mi je što su se dva braka na estradi razvela i što je posle toliko godina ostalo da se narod sa tim šali. Ja ću se potruditi da svoju porodicu sačuvam, to nije lako, ali kome je svetinja on će se za nju boriti. Funkcionišemo kao svi ljudi, imamo i dobre i loše stvari, ali to neću iznositi javno.

foto: Printskrin/Instagram

Suprug je snimao i fotografisao tokom celog nastupam te priznaje da su jedno drugom najveća podrška.

- Meni je suprug velika podrška, i bez obzira što svako radi svoj posao, i jedno i drugo učestvujemo u poslovima partnera. Dopunjavanje je bitna stvar.

Olja je jednom prilikom prokomentarisala da je Tea Tairović podseća na nju iz mlađih dana.

foto: ATA images

- Ne mogu da kažem da je Tea Tairović moja naslednica jer je u ovim godinama otišla stepenik iznad. Ja nikada nisam imala nastup na Tašmajdanu, niti sam ikada zakazala Arenu. Ja sam napravila veliku pompu kada sam se pojavila, ali sam se u jeku svoje popularnosti povukla zarad svog sina i to bih uradila sto puta da se rodim. Ja ne mogu da budem Tea Tairović niti devojka od 25 godina, ali mogu da budem žena od 43 koja odlično radi svoj posao.

kurir.rs/blic

