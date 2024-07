NADA TOPČAGIĆ OGORČENA: Dokle više da me povezuju sa ubistvom Jelene Marjanović i ljudima koje ne poznajem!

Nada Topčagić ogorčena je što se njeno ime provlači u negativnom kontekstu kada je slučaj Jelene Marjanović u pitanju. Njen suprug Zoran Marjanović je najpre osuđen na 40 godina zatvora, da bi slučaj ponovo vraćen na početak, a trenutno je na slobodi.

Pevačica kaže da joj posebno smate što je stavljaju u isti koš sa ljudima koje i ne poznaje, pa želi da stavi tačku na razne spekulacije.

foto: Dragana Udovičić, Nenad Kostić

- Prošlo je skoro osam godina od tako jedne velike tragedije i nije mi jasno zašto me ljudi zovu i pitaju o slučaju koji nema veze sa mnom. Za mene je to prošlost. To su ispričane priče i čemu više da se to nastavlja? Jednostavno priča je završena, jedna mlada devojka je ubijena i to je najveća tragedija. Stalno nešto me zovu da me pitaju u vezi toga. Stavljaju me u isti koš sa ljudima koje i ne poznajem. Ja sam se družila i odlazila u tu porodicu, ali razne stvari su se događale koje nemaju veze sa mnom. Svako je nešto rekao u vezi sa tim slučajem. Svi smo bili izbezumljeni kad se to desilo. Ni ja sama više ne znam gde se nalazim, iskreno da vam kaže - kaže muzička zvezda za Kurir.

foto: Printscreen/Facebook

- Meni je samo žao kada smo hteli da se skupimo pare za malu Janu da se otvori poseban žiro račun za dete, Zoran to nije dao. Nije želeo pomoć ljudi. Ceo region je bio u žalosti i želeo da pomogne.Tada su me svi zvali, jer su videli da sam ja odlazila u njihovu familiju i bila sam na njihovoj zadnjoj slavi. Međutim, ne znam što me ljudi pitaju za ljude sa kojima je nemam nikakve veze.Ograđujem se od svega toga - zaključila je Nada.

