NOVA TRAGEDIJA U DOMU NAŠE POZNATE PEVAČICE! Cakana nakon smrti majke progovorila o BOLNIM TEMAMA: U međuvremenu je umro...

Dragana Radosavljević Cakana, nedavno ostala bez najveće podrške i oslonca - njene majke, međutim tu nije bio kraj tužnim događajima koji su zadesili njenu porodicu.

- Mama mi je preimnula pore 45 dana, sada sam došla iz Leposavića davali smo mami 40 dana, a u međuvremenu je umro i Nešin tata. Nismo se još sredili, ali borimo se, oni su sada naši anđeli čuvari - rekla je Cakana pa se osvrnula na odnos koji je imala sa majkom:

- Moja majka je bila vitalna i zdravog uma, a njene ćerke, moje sestre i ja smo bile sve uz nju. Nažalost preminula je od moždanog udara, ali šta je tu je. Ima mnogo toga što je i rečeno i nije rečeno, ali bila je voljena. Ona je nama bila i otac i majka, jer je moj otac rano preminuo.

Cakana je otkrila koliko joj znači podrška supruga:

- On je uz mene uvek i ja uz njega. Iskreno mnogo mi znači zbog svega što je on bio uz mene, ali sećam se kada je bila Nemoguća misija kada sam ga uhvatila sa mlađom ženom. Dobro je prošao, to je moglo da bude i gore, ali hvala Bogu to je bila samo Šala. Meni je porodica sve i ja sam u braku sa Nešom i to mi je amin. Ja sam verna osoba i volim da imamo ista interesovanja. - rekla je Cakana pa je otkrila da li je imala letnju ljubav:

- Moj prvi muž je bila letnja ljubav. To se desilo u Makarskoj, ali taj brak nije potrajao. Sa Nebojšom sam doživela sve, da smo išli svuda i da nismo išli nigde. Neša ima kuću na moru, i mi smo stalno u avgustu tamo, tako da i Neša može da bude letnja ljubav - rekla je Cakana u Premijeri Vikend Specijal.

