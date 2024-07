"SLOBINA ŽENA ME JE UDARILA I HVATALA ZA VRAT" Sadašnja žena Jeleninog bivšeg muža podnela prijavu policiji! Ovo kaže Radanovićka

Supruga Slobe Radanovića Jelena u maju prošle godine prijavila je policiji bivšeg muža I. M. za fizički napad ispred njene kuće u Višnjičkoj banji.

Njegova sadašnja supruga, koja nam se predstavila kao M. M., protiv nje je takođe podnela prijavu za nasilje. Ona nam je dostavila dokumentaciju iz bolnice kao i izveštaj iz policije, ali i fotografiju na kojoj se vidi povreda, za koju tvrdi da joj je nanela bivša žena njenog sadašnjeg muža.

foto: Privatna Arhiva, ATAImages

- Razlog zbog kojeg se oglašavam posle godinu dana od incidenata i neprijatnosti koje sam doživela je taj što konstantno trpim uvrede najgore vrste od Jelene, kao i to što mi telefon koji mi je otela još uvek nije vraćen - započela je priču i nastavila:

- Susret s Jelenom sam imala dva puta, 14. i 26. maja 2023. godine. Oba puta me je napala. Jednom je i provalila u naš stan, besna i neprijatna, ali to je posebna priča, koja je takođe prijavljena policiji. Otišli smo 14. maja 2023. u Višnjicu da vratimo decu, koja su tok vikenda bila kod nas. Bili smo kod majke mog supruga s njegovom tetkom, koja nam je svedok. Jelena je prišla autu sa suvozačeve strane, imala je kapuljaču na glavi. Suprug, kad ju je video, spustio je prozor da pita šta hoće, ali je ona otvorila vrata i rekla: "Ćao, ja sam Jelena", na to sam rekla da mi je drago, a onda me je, bez ikakvog razloga, udarila otvorenom šakom u lice. Od udarca su mi spale naočare za vid. Dobacila mi je: "Nauči da se ponašaš, seljančuro." Suprug je bio u šoku, kao i tetka, koja je sedela na zadnjem sedištu. Otišli smo u policiju i prijavili slučaj. Ona je opisala i drugi incident:

foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

- Sledeći je isto bio ispred njene kuće kad smo dolazili po decu. Ovako nešto mi se nikad nije dogodilo. Zaista je traumatično i stresno. Suprug je otvorio gepek kako bi ubacio stvari, ona je videla da sedim na suvozačevom mestu. Krenula je da viče i da mu govori: "Nemoj ovu ku***tinu da mi dovodiš." Zaista mi je žao što moram da koristim ovakav vokabular. Videla sam da će doći opet do nekog incidenta, pa sam uzela telefon da snimam, da bih policiji pokazala dokaz, jer se neprijatnost ponavlja. Kad je videla da je snimam, uskočila je u auto i bacila se na mene, uhvativši me jednom rukom za vrat, a drugom rukom je htela da mi otme telefon iz ruke. Sreća pa je suprug odreagovao i uspeo jedva da je izvuče iz auta, da me ne bi povredila, jer je bila agresivna. Mislio je da ona u rukama ima neko oružje ili nešto čime bi mogla da mi nanese trajne povrede - govori ona.

Tada se, prema njenim rečima, pojavio Jelenin tata.

- Nisam mogla da verujem da je spremna na tako nešto i da je tako nasilna. U momentu kad je nju moj muž izvukao iz auta, njen otac je istrčao iz kuće sa ogromnim kuhinjskim nožem i krenuo na mog supruga. Moj utisak je da je sve ovo bilo inscenirano unapred, jer je njoj bila potrebna priča kojom će da opravda udarac koji mi je nanela 14. maja i želela je da mog muža predstavi nasilnikom kako bi sebe oprala. U prilog tome govori i činjenica da je u javnosti Jelena objavila samo isečak snimka na kom se vidi kako nju moj muž izvlači iz auta, iako postoji snimak celog događaja, a postoje i snimci koji potvrđuju moje navode.

foto: Damir Dervišagić

- Ona je potom došla kod auta sa suvozačeve strane i krenula opet da me napada i udara. I u tom trenutku držala sam telefon kako bih je snimila, ali se ona nakačila na moju ruku i nanela mi povrede. Uspela je da mi otme telefon i odmah je otrčala u kuću da ga sakrije. To joj je bio cilj. Tražila sam da mi vrati telefon, rekla sam da ću obrisati snimak na kom se vidi njeno nasilničko ponašanje, međutim, rekla mi je da sam luda i smejala se. I ovaj, kao i prethodni incident smo išli u policiju da prijavimo. Zvali su Hitnu pomoć, od koje sam dobila upute za Urgentni centar. Kad se prisetim svega, nije mi dobro, imala sam ozbiljne traume posle tih događaja, morala sam da posećujem i neuropsihijatra. Ovom prilikom apelujem na nadležne organe da učine sve što je potrebno da mi vrate telefon, jer su im dostavljeni jasni dokazi da se telefon nalazi kod nje - zaključuje M. M.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Ovim povodom pozvali smo Jelenu.

- Zanimljiva pričica. Lepo je vreme i ja sam sa svojom decom na bazenu i čitamo knjigu - rekla je kroz smeh.

foto: Printskrin/Instagram

Poruka Želim joj da nađe mir Sadašnja supruga Jeleninog bivšeg muža imala je za Radanovićku poruku: - Samo još da poručim, iako me je Jelena najstrašnije izvređala i nanela mi fizičke povrede, želim joj da nađe svoj mir i da vreme i energiju usmeri ka svojoj porodici.

