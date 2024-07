"JAVLJAJU MI SE PENZIONERI 65+" Rada Manojlović o ljubavi, dotakla se privatnog veselja: Bakšiš skupljala u tanjir!

Pevačica Rada Manojlović spremila je novi album, a nedavno je osvanuo snimak sa nastupa na kom se vidi kako Rada nosi bakšiš u tanjiru, a sada je otkrila kako je došlo do te situacije.

- Taj bakšiš delimo svi, simpatično mi je što uvek postoji novi način uzimanja bakšiša. Jedna gospođa mi je prišla i dala tanjir da stavim novac kako se ne bih mučila sa novčanicama. Iskreno, dešavalo se da odbijem kada mi pijani gosti daju vredne poklone. Jednom prilikom mi je jedan momak dao zlatni lanac debljine dva prsta. Ja sam rekla da će se kajati sutradan, ali on je insistirao pa sam uzela.

Rada je potom otkrila da joj se udvaraju muškarci koji su dosta stariji od nje.

- Otkako sam rekla da tražim penzionera, stvarno mi se javljaju penzioneri, navaljuju. Ja sam rekla da mi treba sportista u penziji, a oni u penziju idu sa oko 35 godina. Znači meni treba jedan fizički spreman muškarac, mlad muškarac, koji može da me isprati. Meni se javljaju 65+. Mislim, svaka čast svima, ali zaista nema potrebe. Treba mi komplentan muškarac, da kraj njega imam i mir, a opet i da može da me prati. Nisam ni ja baš penzionerka koja bi samo da želi. Bitno mi je da je lep, zgodan, fizički spreman. Mislim da smo u početku svi površni, a posle ko ima kvalitete on ostane u tvom životu - objasnila je pevačica.

