PEVAČICA BESNA JER SU JOJ GRUDI UPOREDILI SA PALAČINKAMA! Nakon negativnih komentara se odmah oglasila: Jel to nekome smešno?

Pevačica Vanja Mijatović proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda". Vanja je rodom iz Kragujevca, a zbog karijere preselila se u Beograd.

Ona je sada u jednom intrevjuu prokomentarisala negativne komentare koje dobija vezano za njen garderober:

- Meni je garderober mnogo lep, ja sam ga dizajnirala, meni je garederoba fetiš, ali volim da ekperimentišem, zapravo najviše volim ljude koji ne prate modu. Svako ima prava da komentariše, možda se ni meni ne bi svidela na primer garderoba od te što me je komentarisala ružno. Želim da se oblačim kako ja hoću, ako hoću da stavim pticu na glavu okej, staviću pticu na glavu, zašto svi da budemo uniformisani - rekla je Vanja, pa se osvrunula na pojedine komentare io svojim grudima:

- Jeste i to, ako neko napiše da su moje grudi kao palačinka, jel to kao nekome smešno? Ne znam, mene to ne vređa, svaki taj predstavlja onog koji ga je ostavio, mene ne može da ugrozi to što je neko napisao da su moje grudi kao palačinke - rekla je Vanja.

Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:42 Vanja Mijatović komentariše