NAŠ FOLKER PRODAJE BROD ZA 100.000 €! Pokazao kako provodi vreme na svojoj BARCI, svi komentarišu koje ime joj je dao (VIDEO)

Milan Topalović Topalko poseduje luksuzan brod usidren na Dunavu u Višnjičkoj banji.

Naime, ono što je mnogima odmah upalo u oči, jeste da je Toplako svoj brod nazvao "Helena" po njegovoj ćerki. On je na njemu proveo nekoliko godina, ali po svemu sudeći prošlog leta hteo je da ga proda, a tada je spomenuo i cifru.

Topalko je sve uredio po svom ukusu i potrebama. U kabini broda se nalazi kuhinja, zatim dva kreveta za odmor, kao i sto za ručavanje, a sve je ukombinovano tako da se, iako je prostor mali, pevač oseća komforno i prijatno.

– Čovekove potrebe za život su voda, vazduh, nešto da pojede, nešto da obuče i negde da prespava. Sve ostalo su želje… Ali želje su izvor patnje, što više želite, više patite – istakao je svojevremeno Topalko u jednoj svojoj objavi.

Poznato je da Topalko i te kako vodi računa o svom izgledu, pa čak i trenira na brodu, čime se javno hvalio.

Topalko otkrio zašto je odlučio da kupi brod

- Ma, to je ljubav na prvi pogled. Našao sam ga u oglasima i bio je oko 40, 50.000 evra. Napravio ga je i prodavao Miša iz Obrenovca. Pozvao sam ga, došao, ušao, seo s njim i nisam se više odvojio od plova“, rekao je Topalko i dodao da se pokajao što je „bacao“ novac na besne automobile:

- Svako kupuje ono što voli. Ja sam bacao pare na automobile. To je najveća glupost i tu čovek najgluplje izgubi svoje pare. Ti kupiš auto koji vredi 50.000 evra, za dve godine vredi 20.000 evra, pa 10.000 evra. Tako izgubiš novac. Stanovi, vile i kuće su dobra investicija koja uvek može da se proda i treba. Kad sam rekao da kupujem brod svi su mi govorili da mi to ne treba, da je skupo i da ne služi ničemu. Meni je to hedonizam i zadovoljstvo - rekao je Topalko za "Novu".

