"LUDIM, ŽELIM TE" Ovo je sadržaj poruke koju je Jelena Marinković poslala Urošu, glavni dokaz brutalne prevare isplivao u javnost

O neverstvu Jelene Marinković bruji čitava javnost, a dok je Uroš Rajačić priznao da su bili intimni, ona i dalje negira njihovu prisnost.

Jelenina najbolja drugarica, Stefani Grujić, otkrila je da joj se Marinkovićeva poveravala o odnosu sa Urošem, te istakla da mu je čak pisala tajne poruke.

Ivan Marinković rekao je da ne veruje u potpunosti u Jeleninu vernost, te da će se momentalno razvesti ukoliko se papirić sa njenim rukopisom pronađe.

Sada je Marko Đedović pokazao da je pronašao cediljucu koju je Jelena poslala Urošu.

- Ludim.. Od tvog prisustva ova paranoja je prošla... Nadam se da bar blizu osećaš kao ja. Želim te... Baš - pisalo je u poruci.

- Jelena je spavala kod mene u krevetu kada je Ivan bio u odabranima. Ona je meni rekla šta se dešava i da to zna Slađa Bošković i rekla mi je da se to dogodilo u zatvoru, da su bili intimni. Ja sam joj rekla da će sve to pući u jednom momentu, i rekla je da će se sve rešiti kada budu izašli napolje. Ja sam prenela poruku Urošu koju mu je Jelena napisala - rekla je Stefani tokom uživo programa nakon čega je Ivan najavio razvod.

