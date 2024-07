"IMALA SAM STRAH OD NEUSPEHA" Šejla ogolila dušu i otkrila najveći PROBLEM sa kojim se suočavala: Posle psihoterapije...

Šejla Zonić nedavno je trijumfovala u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a sada je otkrila da put nije bio ni malo lak.

Publika je tokom takmičenja imala priliku da upozna i njenog supruga Armina koji joj je bio najveća podrška.

foto: Printscreen

Pevačica je sada otkrila koliko važnu ulogu Armin ima ne samo u njenom emotivnom životu već i poslovnom.

- Snimala sam kako pevam i stavila sam video na stori, na šta mi je suprug rekao da ipak treba da stavim kao rils na Instagramu, ali ja sam bila sumnjičava. Brinula sam šta će drugi reći, ja sam umetnik, završila sam akademiju... Vodila sam se stereotipima tim... Ujutru kad sam se probudila, Instagram i TikTok su mi bili puni notifikacija. Bio je u pravu jer je preko noći video imao 100.000 pregleda, a sada već ima preko milion. Armin je zakačio i na TikTok dok sam spavala, imao je dobar osećaj. Tada sam videla da ima šlifa za te stvari. Od tog videa je sve krenulo, sve sam mu prepustila. On mi danas sve radi i za sve je zadužen, da nije bilo njega ne bi bilo ni mene - govorila je Šejla u emisiji Pričaonica i otkrila da je on bio za to da se prijavi za "Zvezde Granda":

foto: Printscreen Instagram

- Mnogo mi je kroz život energije oduzimalo to razmišljanje šta će drugi reći, sada sa sigurnošću mogu reći da sam izašla iz tog okvira. On je bio za to i da se prijavim za "Zvezde Granda" jer sam ja neko ko je želeo da se bavi javnim poslom, a da ne bude javna ličnost. Imala sam strah od neuspeha... Armin mi je tada rekao da nemam šta da izgubim, a ja sam opet razmišljala šta će drugi reći, a ne šta ja u suštini želim... Posle psihoterapije sam sama sebi na papirić napisala šta su moji prioriteti i želje...

