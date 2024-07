"NIKADA ME NISU PRIVODILI ZBOG UBISTVA" Indi iznela nove detalje veze sa Zoranom: Nisam bila ljubomorna na Jelenu i njega

Indiru Aradinović Indi Kurir paparaco je prvi uslikao u prisnom odnosu sa Zoranom Marijanovićem na jednom bazenu i tako smo raskrinkalo pevačicu i njenu vezu sa čovekom koji je bio osuđen za ubistvo supruge Jelene Marijanović.

U medijima se poslednjih nedelju dana pojavljivalo dosta informacija - od toga kako je Indy bila svedok na suđenju za ubistvo Jelene Marijanović pa do toga da su navodno izlazile informacije sa suda kako je Zoranova majka na suđenju izjavila da treba da se sasluša Indi kao glavni svedok jer je bila ljubomorna na Jelenu i Zorana i da je ona bila zaljubljena u njega sve vreme.

foto: Nemanja Nikolić

Indi sad otkriva da Zorana zna od svoje sedamnaeste godine, ali i da je on nju naučio svemu što treba za sve to vreme.

- Od njega sam naučila mnogo! Znam ga od 17 godine. Emocije postoje još od tada. Dosta me je savetovao i mnoge stvari naučio i hvala mu - započinje Indi priču za Scandal dok joj društvo u studiju pravi Zoran a otkriva i kakve su pesme koje rade: Do sad su spremne dve i po pesme pa ćemo videti šta od toga puštamo kao prvu.

Jel postojala emocija između vas?

- Ja kažem da, prijateljska da, kao i sa njegove strane. Mi smo se poštovali pre svega pa gotivili, nismo se nikad emotivno voleli, niti smo se simpatisali, niti smo ništa radili što je mimo granica profesionalnosti i odnosa koji je zahtevao vrlo jednu predostrožnost i odgovornost. Na karaju krajeva ja sam bila klinka tako da, kako sam rasla sa pesmama, tako sam rasla i sa njima tamo kao osoba, ostalo sve znate, nema šta da pričam, nema tu ništa što vi ne znate.

Jel si bila ikada ljubomorna na Jelenu zbog njene veze sa njim?

- Pa zašto bih bila ljubomorna kad sam ja tada imala svoju vezu i svoj život i nisam bila zaljubljena u Zorana u tom trenutku kad je ona imala sa njim život i kasnije brak, ne razumem.

foto: Nemanja Nikolić

Pa pitam, ko pita ne skita?

- Naravno, ja zauzete muškarce, to je poznato, ne preferiram i ne gotivim nešto previše, kad je nešto tuđe to je tuđe, a kad nešto volim da je moje, onda je moje! A da otimam, nisam toliko poludela, dovoljno sam lepa i sposobna da imam nekog ko će da bude samo moj! Zar ne? U globalu, ne vezano sad samo za Zorana, pričam ovako. Bukvalno, ja ne moram da prosim za nešto.

Nikad nisi ni prosila, Bogu hvala.

- Pa to ti kažem, zašto bi se meni dopadao zauzet muškarac, a oni su tada bili baš idealan par, mislim da je glupo bilo smetati nekom koje prirodno jedno za drugo.

A jel sad on samo tvoj, pošto je slobodan?

- Moraćeš to njega da pitaš da li je samo moj, ja koliko znam jeste.

Nisi ti tip žene koja bi tako lako delila nešto s drugom.

- Pa dobro, za prvi put ja kažem svako može da pogreši a i poslednji.

foto: Nemanja Nikolić

Jel si srećna sada?

- Pa jesam, vidiš i po mom osmehu i zalećem se da sve ovo ispadne kako treba i puni smo energije, ideja što Zoran, nekako čini mi se da se vratio u neku svoju da kažem energiju koja je tada bila padala za prvi albumi one pesme i eto. Što se kaže, nešto se krčka i jedva čekam da to čujete i da podelimo to sa vama da čujemo i vaše mišljenje, mnogo mi znači.

Prošli put je bila samo poslovna energija, sad poslovna i ljubavna, možda bude mnogo bolje.

- Mora da da Zoran veći rezultat i kapacitet, ovog puta mnogo više očekujem od njega nego prošli put.

A jel se ti trudiš?

- Pa ne znam, pitaj njega. On kaže da pevam nikad bolje.

foto: Privatna Arhiva

Ja mogu da kažem da izgledaš nikad bolje, to sam video.

- Hvala, i on se slaže s tim, nikad zrelije i lepše, pa hvala lepo.

Jel veruješ u brak?

- Da, ja nikad nisam odustala da ne verujem u brak! To što sam imala promašen prvi to ne znači da ne postoji brak.

A da li bi se, ako sutra dođe Zoran i pita da li bi se udala za mene, šta bi ti rekla?

- Pa biće sve po mom.

Kad možemo da očekujemo tvoje nove pesme? - Moje, naše nove pesme, jednu po jednu za sada i bukvalno neka ide onako po inerciji eto zato što stvarno je nenadana ova saradnja, neplanirana, odjednom, sudbinski se to sve odigrava, pa ne znam evo ja ga pitam isto, ljubavi kad će to da bude.

Šta ako se desi da zatrudniš sad?

- Bože, pa hvala Bogu, onda napravimo još jednu pesmu onako živopisnu o trudnoći.

Vreme ti je da budeš majka.

- Pa ne znam jel to treba on da čuje ili ja?

Oboje treba da čujete i da znate. Tebi još samo to fali da se ostvariš u životu sve što se kaže.

- Divan si, hvala od srca, pre svega za tako divne reči sad mimo svega ali stvarno šta je bog imao nameru za mene to će mi i dati, eto.

foto: Nemanja Nikolić

Jel si potpuno na zemlji, mislim u smislu da si ti zadovoljna svojim životom kako sada ide?

- Pa jesam, zašto nisam, po prvi - put se ne pitam šta će biti sutra, šta će biti prekosutra, nemam neke strahove ko što sam imala u prethodnoj vezi. Nemam neke okove u nekom tom psihičkom stanju mislim, skroz sam slobodna. I Zoran je neko ko mi daje satisfakciju za napred za tu muziku, a i ja njemu, dopunjuje me, a ovo privatno stvarno ništa se još ne dešava da bi to znala još uvek.

Jel si ti bila svedok na njegovom suđenju?

- Ne, nikada, nije me niko zvao.

Nisi nikada u policiju išla da daješ izjavu vezano za to?

- Nisam.

Kako sebe vidiš do nove godine, živite negde kod tebe u stanu, kod njega u kući, gde ste, šta ste, kakav je vaš plan?

- Pa videćemo kako će funkcionisati ovo, mi smo tek počeli da se zabavljamo, za sada se samo simpatišemo a dal ćemo da krenemo to ćemo da vidimo, do nove godine bi on stvarno trebao da imam kapacitet da me zavede i da me slomi.

foto: Privatna Arhiva

Pa jel ste se ljubili bar do sada?

- Jesmo se ljubili.

A jel ste išli dalje od toga?

- Nismo još.

Nemoj mi reći da se čuvaš za prvu bračnu noć.

- Ne, ne čuvam se za prvu bračnu noć nego smo prosto fokus stavili na posao.

Kad ti napravi hit ti da mu daš, pre toga ništa.

- E vidiš, dobro si me posavetovao, prvo hit pa onda ostatak večeri.

Jel ti čestitala Edita?

- Nemam neki kontakt s njom da kažem na tu temu, ne znam šta da mi čestita.

foto: Nemanja Nikolić

Novog dečka, da bude srećna što joj sestra srećna.

- Kog dečka, ne znam o kakvom dečku pričaš.

Ovom što sedi sad pored tebe.

- Zoran je možda moj dečkoj? Nismo još to potvrdili. Za sad vi je samo saradnja na pomolu, a videćemo ostatak.

kurir.rs/Scandal