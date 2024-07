SESTRA RADE MANOJLOVIĆ SE UVIJA, GRUDI SAMO ŠTO NE ISPADNU: Menadžerka se opustila i pred kamerom zanjihala kukovima

Menadžerka pevačice Rade Manojlović je upravo njena sestra Marija Manojlović. Marija se ranije nije eksponirala javno, sve dok nije postala menadžerka svoje sestre sa kjom putuje na sve nastupe i najveća joj je podrška.

Marija je po zanimanju šminkerka, a sestru je godinama spremala za razne događaje, nastupe i televizijska gostovanja.

Sada se Radina sestra snimala u haljini u kojoj je istakla dekolte, uvijala se i pevala uz Cecinu i Vojaževu pesmu "Muškarčina", a u snimku joj se pridružila i sestra.

Pevačici sestra menadžerka

Inače, Rada Manojlović je dugi niz godina u samom je vrhu na muzičkoj sceni, a sada je rešila da napravi promene u svojoj karijeri.

Rada je nedavno odlučila da sarađuje sa svojim najbližima, pa je tako sestru Mariju Manojlović angažovala kao menadžerku. Marija je sestri navodno već zakazala 20 nastupa, tako da će pevačica zaraditi čak 160.000 evra.

- Maja nije samo moja sestra, ona mi je i najbolja prijateljica, rame za plakanje, a sada i menadžerka! Ona me i šminka i savetuje šta da obučem za nastup. Maja je jedina osoba za koju sam sigurna da neće gledati svoj interes. Iskreno me voli i pokazala je koliko joj je bitna moja karijera. Sada imam najlepšu i najbolju menadžerku, koja me forsira da što pre izbacim nove pesme, jer ih imam zaista mnogo u fiokama - rekla je pevačica.

