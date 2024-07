ABRONOŠA DONOSI EKSKLUZIVU! Zubata skovala plan kako da ojadi Šonju

Gori zemlja od vrućine, a kuvaju se i tračevi, kojih je iz dana u dan sve više. Danas ću da se pozabavim jednim poznatim parom. Ona se predstavlja kao medijsko lice, iako joj je zanimanje totalno drugačije, a on lovator, "vladar iz senke". E, nju ćemo da zovemo Zubata, a njega Šonja. I jesu jedno za drugo. Zubata svog izabranika ne može da smisli, ali i te kako uživa da bere njegove pare za raznorazne đakonije. Od krpica, preko voznog parka, stanova, ma, živi ga ona uz njega široko. Ali šta se dešava... Šonja je svestan šta i koga ima pored sebe pa je postavio uređaje za prisluškivanje kako u kolima, stanovima, vikendici, tako i u svojoj kancelariji. Želi da zna šta mu draga misli i kad on nije tu, ali zasad ona vodi računa o tome šta priča. Nedavno se razboleo, a Zubata ga nije ni pogledala, morao je taksijem da dođe kući iz bolnice. Baš gre'ota. Toliko joj je pružio, a dobio mrvice. Tek da se kaže da mu je posvećena. Ona je premazana svim mogućim bojama, šunja se svuda i za nju retko ko ima lepe reči. Svega je toga svestan Šonja, pa i da najviše voli njegove pare, ali kao da se neko iz njenog tabora bavi crnom magijom - opčinjen je njom. Ponaša se kao da žensko pre nje video nije, iako Zubata nije ništa specijalno. Po ceo dan se slika za društvene mreže, pozira, ističe atribute, a u prirodi kad skine šminku i klipse - da se čovek uplaši. Doduše, mnoge su takve. Da vam ne pričam sad o jednoj starleti koja je namestila dečka. Jako su opasne te grabljivice... Ali da se vratim na ovu našu prvu pričicu. Zubata je skovala pakleni plan kako da ojadi Šonju i čeka samo da joj potpiše papir, a onda ide šut karta.

Još da vam kažem da je poznati bračni par, zvaćemo ih Boni i Klajd, otišao na more. Prvi put zajedno posle 20 godina. On je do sada na odmor išao isključivo s prijateljima ili ljubavnicima, ali sad, kako je došlo treće doba, posvetio se svojoj ženi. Eno, javljaju mi s primorja da uživaju kao pravi penzioneri. Ujutru kupanje do deset časova, onda povratak u apartman, gde se rashlađuju, pa opet plaža od pet po podne. Zanimljiv penzionerski život vode. Oboje su poznati i priznati, ali eto, prošlo je njihovo vreme i sada kad su podvukli crtu, shvatili su da je najbolje da budu posvećeni jedno drugom. Čak su i bliski prijatelji iznenađeni što su rešili sve švaleracije i popušili lulu mira. Eto, drage moje abronošice, ovo su vam prave letnje pričice, a ja idem malo da se bućnem i do sledeće nedelje vas ljubim da pukne.

