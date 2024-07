JULIJA BIKOVA OTKRILA SVE TAJNE ZABAVA! Krimosi su upali s puškama na svadbu, evo koji pevač je pomogao da izvuče živu glavu

Julija Bikova, estradna zvezda iz Bugarske, polako, ali sigurno osvaja srpsko tržište.

Snimci kako je milioneri kite luksuznim satovima na brojnim tezgama beleže milione pregleda na društvenim mrežama.

U intervjuu za Kurir pevačica, koju nazivaju kraljicom romskih veselja, otkriva anegdote s veselja, koliki je najveći bakšiš koji je dobila, ali i kakve neprijatnosti je doživela.

- Lepo zvuči to kada kažu kraljica veselja. To jeste tako. Ljudi su zadovoljni jer držim atmosferu. Moje pesme su za način života i veselja. Radim Bugarsku, Tursku i Grčku, ali Romi me vole jer kad počnem da pevam, odmah svi ustaju sa stolice i niko ne sedi do kraja zabave.

Julija Bikova foto: Kiril Aleksandrov

Upravo na takvim slavljima vas kite skupocenim satovima.

- To se često dešava. To je jedan šou. Oni žele da se pokažu među sobom i da naprave merak. Hoće da se vidi ko ima lepši sat.

Da li je neki ostao u vašem vlasništvu? - Nažalost, nije. Niko se nije setio da mi ostavi nijedan. Jednom sam rekla preko mikrofona: "Gospodo, pa ovo na mojoj ruci je teško preko 30 kilograma, makar jedan mi ostavite za uspomenu."Ali čim se šou završi, odmah uzimaju svoje satove i narukvice.

Julija Bikova i Šerif Konjević su snimili duet foto: Kiril Aleksandrov

Koji je najveći bakšiš koji ste dobili? - Na početku karijere uzimala sam i oko 9.000 maraka, a imala sam i plesu grupu koja je išla sa mnom i oni su se kući vratili sa po 20.000 evra.

A sada? - Sada radim na fiksnu cenu. Zadovoljna sam jer pokrijem sve troškove i ostane za solidan život.

S kim ste sarađivali sa estrade i s kim se družite? - Dok je pokojni Šaban Šaulić bio živ, s njim sam nastupala baš dosta. On je u Bugarskoj bio krlaj, kao što je sad Šerif Konjević, koji je moj veliki prijatelj i saradnik. Nažalost, mnogi više nisu među nama. Džej mi je bio mnogo dobar prijatelj, Sinan Sakić, Mića Nikolić. Evo, njegov sin Saško je meni i Šerifu uradio hit duet "Moje milo". Profesionalac je kao njegov otac.

foto: Kiril Aleksandrov

I vaš privatni život je interesantan. - Nemam mnogo vremena za sebe. U ljubavi sam srećna, ispunjena, ali o tome ne volim da govorim. Danas je ljubav, a sutra može to da pukne, bolje ovako da gledam svoja posla.

Kako vama izgleda estrada? - Poštujem sve kolege jer sam internacionalna pevačica. Govorim i pevam na sedam jezika. Prošla sam ceo Balkan i izborila sam se za svoje mesto. Kada sam se pojavila 2001. godine, izdala sam album za "Južni vetar" i bilo je teško jer je vaša publika slušala narodnu muziku, a orijentala, koji ja pevam, nije bilo u to vreme. Stvari su se promenile, sada svako drugi peva orijental. Prošla sam školu za izdržljivost, rat i učila sam mnogo od Zorice Brunclik, Snežane Đurišić i odrasla sam s njima.

foto: Printscreen/Instagram

Kakve anegdote pamtite? - Ima ih mnogo. O tome knjigu u nastavcima mogu da napišem. Prvi put kada sam otišla na romsko veselje u Parizu, radila sam dva dana. Bilo je preko 20 pevača. Usred veselja su upali ljudi s maskama da nas pljačkaju. Nosili su automatske puške. Od straha sam pala niz stepenice i polomila nogu. Enes Begović mi je pomogao da se izvučem i sačuvam živu glavu. Jednom je svadba bila otkazana na dan zabave. Mi pevači gledamo kako ćemo da se vratimo kući, kad ono posle pola sata našli novu mladu i nastavili smo da radimo.

foto: Nemanja Nikolić, Kiril Aleksandrov

foto: kurir

00:45 Sestra Rade Manojlović se baš opustila