"KAŽU DA SAM IZDEFORMISAN, A ŠTA SAM PROŠAO" Pevač nakon stravične saobraćajke PET meseci bio u komi, DVA puta mu operisali lice

Ime Dragan Savić verovatno većini ljubitelja estradnih priča ništa neće značiti, međutim, kad se kaže "Muška k*rva", zna se da je reč o internet senzaciji iz Austrije. Ovaj tridesetsedmogodišnji pevač pre 11 godina je uplovio u muzičke vode i počeo da snima, a pažnju na sebe je skrenuo baš sa pesmom provokativnog naziva.

"Muška k*rva nije neko ko će da se proda nego ko se ne daje, ne predaje, on postavlja uslove. Kao što žene danas kažu: "Ako hoću nekog, imaću ga", e kod mene ja, odnosno muškarci biraju. On je "vau" ali i leden, ne možeš da ga imaš kad želiš nego kad ja to poželim. Gde god da se pojavim ljudi traže da pevam, i znam da niko ne očekuje da uživa u mojoj pesmi i glasu nego misle da će videti neku zezanciju, kao Ekrema Jevrića, Miljanu Kulić. Onda ja uzmem mikrofon, pustim glas i svi se obraduju", kaže Dragan i nastavlja:

"Mene niko ne zove po imenu, kad me vide kažu "Eno je muška k*rva". Muzika kojom se bavim je p*rno folk, ja sam začetnik tog pravca, uz dužno poštovanje koleginici Elektri Elit koja je govorila da je ona. Volim da provociram. Jesam mršav ali nisam loš. Ovi što imaju telo nisu obdareni, a ovi mršavi u većini slučajeva jesu. Nije muško sve što izgleda na muško. Ako neko ima 90 kilograma mišića ne znači da je dobar u krevetu. Bomba leži, ne trudi se, to sam, na neki način i opisao u pesmama "Samo seks" i "Kralj u krevetu"", priča Savić i dodaje da iako ga upoređuju sa Jelenom Karleušom, privatno sluša nešto sasvim drugo.

"Volim da slušam i pevam pesme pevača kao što su Šaban Šaulić, Ljuba Aličić, Verica Šerifović. Ja sam Ciganin, to volim. Jelena Karleuša je bomba u svakom smislu. Dosta njih misli da mi je ona uzor, na neki način i jeste. Volim da je slušam, njene intervjue. Njeni stavovi su mi dobri, vodim se njima."

Na njegovu pojavu, muziku na internetu se mogu naći najrazličitiji komentari, često bude i pogrdnih, ističe da kada se komentariše njegove pesme to mu ne smeta, ali kada je akcenat na njegovom izgledu, ne može da ostane imun. "Danas svako sebi daje za pravo da nekog vređa, ponižava. Mene upoređuju sa Majkl Džeksonom, Princom. Govore da sam se izdeformisao od operacija, a niko ne zna šta je istina. Sa 16 godina sam imao veliku saobraćajnu nezgodu. Bio sam sa porodicom u kolima, i u našu traku je iz suprotnog pravca naleteo kamion. Sedeo sam u sredini, pozadi. Nisam bio vezan. Od siline udarca proleteo sam kroz šoferku, auto je bilo uništen. Od zadobijenih povreda sam pet meseci bio u komi. Bilo je jako neizvesno šta će biti sa mnom i da li ću preživeti. Imam ogroman rez na glavi, skoro pa celom dužinom temena, izgleda kao rasjfešlus. Nos su morali dva puta da mi operišu. Bilo je dosta ožiljaka koji su se vremenom smanjili".

Dragan nije ni jednog momenta odustajao od svojih ciljeva pa je tako iako kratko na muzičkoj sceni, već je sarađivao sa nekim jako popularnim pevačima.

"Sa Stojom sam radio i ona kad je počela da peva rekla mi je "gde si kume", i otad se zovemo kumovima. Moja sestra u muzici je Tanja Savić. Neki misle da smo rod zbog istog prezimena. Upoznali smo se u manastiru Tumane i odmah smo kliknuli, kako se kaže. Ona je divna osoba. Neko ko me je od samog starta karijere puno podržavao je moja tetka, prava, u krvnom srodstvu smo, Zlata Petrović. Moja Zlajka, oboje smo rak u horoskopu. Rekla mi je "imaš tu energiju, ludost, da l si morao baš tako da gradiš put", to je njen stav jer zna da mogu više i ozbiljlnije", zaključuje ova internert senzacija.

