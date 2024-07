"SMATRATE LI NAS BUDALAMA" Haos na mrežama: Zbog ovih činjenica mnogi TVRDE da Indi i Zoran nisu u vezi

Kao bomba odjeknula je vest da su Indira Aradinović Indi i Zoran Marijanović u vezi. Kurirov paparaco ih je prvi uslikao pevačicu kako razmenjuje nežnost sa sa čovekom koji je bio osuđen za ubistvo supruge Jelene Marijanović na jednom bazenu.

Njih dvoje, osim što uživaju u ljubavi, sarađuju i na poslovnom planu. Već odavno su u studiju, Zoran Indiri sprema pesme, pa su se pojavile sumnje da njih dvoje namerno prave PR zbog albuma koji je u pripremi, zbog, pre svega, njenih kontradiktornih izjava.

- Mi smo tek počeli da se zabavljamo, za sada se samo simpatišemo a dal ćemo da krenemo to ćemo da vidimo, do nove godine bi on stvarno trebao da imam kapacitet da me zavede i da me slomi - rekla je Indi za Scandal, da bi potom na kraju intervjua pokušala da zbuni sve.

- Zoran je možda moj dečkoj? Nismo još to potvrdili. Za sad vi je samo saradnja na pomolu, a videćemo ostatak - rekla je, što je izazvalo sumnju da je reč samo o marketinškom triku, a potom dodala da su se ona i Zoran samo poljubili, što je izazvao bes na mrežama.

Na društvenim mrežama mnogi sumnjaju da je reč o ljubavi, već da se Zoran preko Indi pokušava vratiti na muzičku scenu.

"Koliko treba biti očajan i jadan da ovo radiš da bi dobio pesme da čupaš karijeru", "Sve je to zarad promocije joj nove pesme koju joj on radi", "Dokle interes može da ode, ona sve čini da joj napiše pesme. Ma čist interes", "pa jel vi nas pravite budalama", samo su neki od komentara.

I dalje mu se sudi za ubistvo supruge pevačice Jelene Marjanović Pred Višim sudom u Beogradu i dalje se održava suđenje Zoranu Marjanović, koji je optužen da je 2. aprila 2016. godine na nasipu u Crvenki kod Borče ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović. Inače, suđenje Marjanoviću počelo je iznova pošto je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 40 godina zatvora, zbog ubistva supruge, međutim, on tada nije želeo da ponovo iznosi odbranu, niti je želeo da odgovora na postavljena pitanja. On je, podsetimo, samo kratko izjavio da ostaje pri onome što je rekao ranije.

