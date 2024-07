DADILJA OTKRILA PRLJAVE TAJNE O SLOBINOJ ŽENI: Svi su znali da vara muža sa Radanovićem, osim NJEGA! Evo šta kaže Jelena

Supruga Slobodana Radanovića Jelena ponovo je u epicentru dešavanja. O pevačevoj izabranici za Kurir je juče govorila sadašnja žena njenog bivšeg supruga, sada se oglasila i dadilja, koja je svojevremeno radila kod nje, a čije ime i prezime je poznato redakciji.

Ona tvrdi da je Jelena varala tadašnjeg supruga I. M. s pevačem za kojeg se kasnije i udala.

- Svi su u porodici znali da je Jelena bila u tajnoj vezi sa Slobom dok je bila u braku s bivšim mužem, samo on ne. Mislila sam da izlazi s drugaricama dok nisam shvatila da se zapravo viđa s pevačem. I. joj je sve omogućavao, a ona je radila šta je htela. Jednom mi je rekla da ide kod lekara, a posle sam bluzu koju je tog dana obukla prepoznala na slikama sa Slobom koje su nastale baš u tom periodu. Znači da nije bila kod doktora, već se videla s Radanovićem. Recimo, I. je plaćao kartu da bi ona iz Barselone dolazila za Srbiju da bude sa Slobom, a to čovek nije ni znao. Stalno je pričala da je boli glava kad I. treba da dođe kući. Kad je izlazila u provod, govorila mi je, ako njen muž zove, da se nikako ne javim na telefon, da ispadne da spavamo. Mislila sam kako da se ne javim čoveku gazdi kuće koji me plaća, ali nisam smela - tvrdi dadilja.

Ona ističe da je kuću zaticala u haosu kada bi se vratila sa slobodnih dana:

- Ostavila bih kuću onako kako treba, a kada bih se vratila, zaticala sam sve i svašta. Keks na podu me sačeka na samom ulazu, pa kokice i ostala čuda. U spavaćoj sobi sam videla razne gluposti. Verovatno je Jelena zaboravila da skloni, čak sam našla i Slobinu majicu koju je zaboravio. Prvo sam mislila da pripada I., a onda sam shvatila da nije. Posle me je Jelena terala da čistim i Dadilja se prisetila i situacije koja se dogodila u Španiji.

- Kada samo otišli za Barselonu, došla bi i njena familija, gostili su se gala. Vidim ja neka frka, kad I. dolazi s posla. Tašta trči u papučama do sobe gde se Jelena zatvorila i satima ne izlazi da bi joj dojavila da muž dolazi. Sve vreme je pričala sa Slobom, a majka joj je dojavljivala kada I. dolazi. I otac i sestra, ma svi su je pokrivali, samo su se pravili blesavi. Hteli su I. da zadrže kao zlatnu koku. Sedela je na dve stolice zbog finansija i svega ostalog - rekla je ona. Ova žena je, kako tvrdi, kada je Jelena ostavila muža, bila zaposlena i kod Slobe.

- Živela sam i sa Slobom i Jelenom jer sam kratko radila kao dadilja. Javnosti su predstavljali veliku ljubav, a svađali su se na krv i nož. Umeli su da viču jedno na drugo toliko da je ona zaključavala vrata da ne bi izašao iz stana. Takođe, šta god da spremim za decu, ona je nosila Slobinoj majci da jede. I tamo sam se naspremala hrane. Po ceo dan su gledali gluposti od rijalitija. Bilo im je najvažnije šta rade ti ljudi, a ne kuća - završava ona.

Pozvali smo Jelenu, koja je imala komentar i na izjave dadilje.

- U Snežaninoj bajci nedostaju samo patuljici. Juče je bila žena, koja se vašoj redakciji predstavila lažnim imenom, danas dadilja, a nadamo se da će se sutra oglasiti princ na belom konju - rekla je Jelena kroz osmeh.

