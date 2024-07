PRETUČENA POZNATA PEVAČICA! Dunja Ilić tvrdi: Moram u bolnicu da mi stave kragnu, davio me je i lomio mi ruku... JEZIVI DETALJI

Mediji već neko vreme bruje o navodnom braku Ajle Begović, u javnosti poznate kao (Dunja Ilić). Ipak, sada je došlo do iznenađujućeg obrta.

Do zaključenja braka ipak nije došlo, što je potvrdila sada, već samo do promene prezimena na mrežama u nadi da se bivša devojka njenog dečka napravi ljubomornom, a tu nije kraj iznenađenjima.

Dunja tvrdi da ju je novi izabranik navodno pretukao i pokušao da slomi ruku, davio je nekoliko minuta i razvalio vrata.

- Mnogo mi je loše, poslaću vam snimak kako mi je razvalio vrata u 2 ujutru. Levu ruku ne mogu da pomerim, vrat me boli, moram do bolnice da mi stave kragnu. Od stresa sam prokrvarila, haos je napravio kad se saznalo u javnosti da smo se uzeli. Anti bebi pilulu nije hteo da mi kupi, još uvek ne mogu da dođem sebi. Skočio je na mene, davio me i lomio ruku. Posle je celu kuću porazbijao, manipuliše sa mnom jer zna da sam ja na odvikavanju. Opljačkao me je, uzeo mi je pare, idem u miliciju - izjavila je za Blic Ajla Begović, nekadašnja Dunja Ilić.

