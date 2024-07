INDI BI OVE SLIKE NAJRADIJE SPALILA! Ovako je Aradinovićeva nekada izgledala: Tanke usne i 20 kilograma viška (FOTO)

Pevačica Indira Aradinović Indi ne krije vezu sa Zoranom Marjanovićem, a sada je istakla da je on samo njen.

Vest o njihovoj vezi šokirala je sve, a pre toga Indi je često bila u žiži interesovanja zbog burnog ljubavnog života, razvoda i gubitka kilograma.

foto: Printscreen Instagram

Ona se bila podvrgla operaciji sužavanja želudca i dovela liniju do savršenstva. Iako je sada zadovoljna rezultatima, fotografije sa početka karijere bi verovatno želela da spali.

foto: Privatna arhiva, Zorana Jevtić, Tamara Trajković

Pevačica se oduvek mogla pohvaliti izraženim oblinama, međutim, u jednom periodu je imala prilično veliku kilažu. Ona je dodatno uticala na to da vizuelno izgleda krupnije oblačeći ultra uske haljine koje su naglašavale sve njene mane.

Sada su isplivale njene fotografije iz ovog perioda i razlika je i više nego drastična. Osim kilaže, ono što je pohvalno je i to što što je Indi poradila i na svom stilu i promenila imidž.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Indi i Zoran, osim što uživaju u ljubavi, koju je Kurir prvi razotkrio, oni sarađuju i na poslovnom planu.

- Uvek sam bila naklonjena Zoranu privatno na taj neki ljudski način, prijateljski. Kad se sve to izdešavalo, to me je jako pogodilo. Nisam imala snage da ga javno podržim. Pustila sam da vreme to odradi jer sam znala šta je on i ko je on u sebi. Rekla sam sebi da će s vremenom neke stvari da dođu na svoje mesto i da ću ja da dođem do njega, a on do mene. Nisam neko ko voli da se stavlja u prve redove - rekla je Indi za Kurir.

kurir.rs/blic

