"IMAM DUGOGODIŠNJE TRAUME OD NJEGA..." Ovo je istina o prekidu saradnje Ane Nikolić SA ROĐENIM BRATOM, evo kako on izgleda (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić je iznenadila mnoge kada je rođenom bratu, koji je godinama unazad obavljao funkciju menadžera, dala otkaz.

- Imam dugogodišnje traume od svog brata, koji je fudbaler. On je sve u tajmnigu i vremenu i ja sam se osećala kao da sam na vojnoj vežbi. Kada mi kucne na vrata od sobe pred koncert u određenom ritmu, to je taj čuveni zvuk, a dogovorili smo se u 12 sati na recepciji i ne može tebi da bude više stalo do mog koncerta od mene, a ja već spremna, meni dođe da poskidam ovo sve i da legnem i da kažem "evo nema koncerta" - priča Ana Nikolić.

Na pitanje šta joj je terapeutkinja rekla za te traume, Ana je istakla da joj je rekla da je njena tolerancija na frustraciju potpuno opala.

- Ja sam u tenziji živela 25 godina i moja tolerancija nije opala na frustraciju, već ona ne postoji. Ko mene može da toleriše - može, ko ne može... Nisam više za to - kaže Nikolićeva za Hype Tv.

