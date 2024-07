PRVO OGLAŠAVANJE MAJKE UROŠA RAJAČIĆA NAKON AFERE SA UDATOM JELENOM: Evo šta kaže o javnoj prevati i sinu

Jasmina Rajačić, majka učesnika "Elite" Uroša Rajačića, oglasila se za domaće medije prvi put nakon što je noćas, u poslednjem "Pretresu nedelje", njen sin obelodanio aferu sa udatom Jelenom Marinković, ženom Ivana Marinkovića.

foto: Printscreen Pink

Jasmina je bila prilično rezervisana, te nije želela da komentariše sinovljevo uplitanje u brak Marinkovića i njegovu aferu sa udatom Jelenom.

- Gledala sam sve jutros klipove... Nemam ja komentar. Nikada se nisam javljala, niti oglašavala kada su me pozivali novinari, tako da ne bih ni sada - rekla je Jasmina.

foto: Petar Aleksić, Printscreen

- Ne mogu da učestvujem u tome, stvarno. On je ušao u rijaliti, ja nisam, držim se ja po strani. Neka... Neka on pegla svoje. Tako smo nešto i pričali, nisam imala nameru da se oglašavam uopšte. On je u rijalitiju, ja imam pravo da se ne oglašavam, a novinari to da poštuju - ljubazno je rekla Jasmina.

foto: Printscreen

Podsetimo, Uroš Rajačić obelodanio je noćas u "Pretresu nedelje" da je bio prisan, intiman sa udatom Jelenom, i to u zatvoru. Priznao je Ivanu, njenom suprugu, da je od nje dobijao čokoladice, tajne signale, da su šifrovano komunicirali, a prevarenog muža najviše je zabolela ljubavna poruka, koju je Jelena ispisala Urošu.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

06:11 STARS EP 337