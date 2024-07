"TATA NIJE HTEO DA ME VIDI JER SAM SE UDALA ZA ROMA" Natalija prvi put o osudi porodice zbog braka sa Sanijem: Bilo mu je krivo...

Pevačica grupe Trik FX, Natalija Ibraimov (53), na sceni je sa suprugom Sanijem već decenijama, a isto toliko su i u braku.

foto: Dragan Kadić

Iako ne priča puno o privatnom životu, sada je u intervjuu otvorila dušu o privatnom životu i otkrila detalj o kom je godinama ćutala.

Natalija je, naime, otkrila da njen otac nije podržavao njenu vezu sa Sanijem jer je romske nacionalnosti.

- Moj otac, kad sam se ja udala za njega, sa mnom nije pričao mesec dana. Nije hteo da me čuje ni vidi. Onda me pitao: “Da li je moguće da si se ti, baš moja ćerka, udala za njega?” Ja kažem: “Da, moguće je!” On je rekao: “Kako moja ćerka, što nije komšinica neka!” Ja kažem: “Zato što si me učio da ja gledam ljude da li je neko dobar ili loš, a ne da li je ovaj ili onaj.” Ja nikada nisam delila ljude po tome da li je ove veroispovesti ili one. Čovek je ili dobar ili loš. Ne postoji ništa drugo. A mom tati je bilo samo krivo zašto baš ja? Jer je moja rođena tetka živela u tom nekom romskom naselju. Za mene su Romi..ja ne mogu to tebi da objasnim. U meni kao da teče ta krv – rekla je Natalija za "Hype".

foto: Kurir Televizija

Iako ne priča puno o privatnom životu, tokom karijere se suočila s brojnim medijskim natpisima, od kojih nisu svi bili istiniti, a najmanje oni o njenom ljubavnom životu.

- Mnogo je bilo laži tokom svih ovih godina, ali one koje su baš preterane bile su da sam prevarila muža, kao i da se 'prodajem' za novac. A ja u životu imala dva dečka, a za trećeg se udala (smeh) - otkrila je Natalija svojevremeno.

Kurir.rs/Blic/Hype

Bonus video:

05:57 STARS EP 337