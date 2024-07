EMINA JAHOVIĆ SE SKINULA! Spustila bikini i pokazala DETALJ koji je svima zapao za oko, MUŠKARCIMA NEĆE BITI DOBRO (FOTO)

Pevačica Emina Jahović (42) uživa u letnjim danima, a svoje pratioce počastila je vrućim fotkama u kupaćem kostimu.

Naime, Emina se slikala u toplesu, zagolicala je maštu muškarcima, a potom je objavila slike kako uživa na ležaljci.

Naime, Emina je pozirala u bikiniju, izvajane noge su bile u prvom planu, a ona je u naručju držala psa.

Pored ovih fotografija, pevačica je spustila gornji deo bikinija i pokazala tetovažu u obliku srca koju ima na ramenu.

Da podsetimo, Emina Jahović je već duže vreme sama od kada se razvela od turske muzičke zvezde Mustafe Sandala sa kojim je provela deset godina.

Na pitanje vjeruje li da se suprotnosti privlače, Emina je odgovorila:

- Odakle to da se suprotnosti privlače. Ja ne znam ko to priča. Kombinacija je ok, ali suprotnosti to ne ide - počela je priču pevačica.

- Mislim žena kao umetnik, slobodna duša i tako to, a muškarac radi u banci. Oni ne mogu. Oni nemaju vreme spavanja u isto vreme, bioritam im je drugačiji i onda je to stvarno veliko mučenje - kazala je Emina, ne razmišljajući da će se dosta njih u ovoj kombinaciji prepoznati i demantovati je.

