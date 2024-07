"SVAĐAMO SE, ONA VIDI NEŠTO ŠTO JA NE VIDIM..." Amidžić izneo svu intimu iz braka sa Minom: Otkrio šta se dešava IZA ČETIRI ZIDA

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova izabranica Mina Naumović u martu ove godine dobili su sina kojem su dali ime Perun.

On je sada progovorio o Mini i otkrio kako se snalazi kao majka, ali i kakva je ona privatno.

"Sjajno se snalazi. Ona je veoma posvećena. Okrenuta porodici i bebi. Stvarno mi je i velika podrška, oseća me i razume i sve postize. Bukvalno desetka", priča Ognjen.

Iako sve deluje da je kod njih idealno, Ognjen priznaje da postoje svakodnevne svađice.

"Naravno, svađamo se nekad, kao i svi. Ali to su dnevne neke svađice, ali nikada ništa ozbiljno. Nikada se nismo posvađali nešto veliko, baš se dobro kapiramo".

Amidžić ne krije da ga supruga ponekad i kritikuje.

"Ona je perfekcionista i onda sve što mi zameri ja to volim jer je to kritički jer je to uglavnom za posao. Oko kuće sve mora biti cakum pakum, to ne moze niko da joj prismrdi. I onda tu imamo malo svađice jer ona vidi nešto što ja ne vidim. Ja to poštujem jer ako se svi trudimo onda će to biti blize perfekciji sve", rekao nam je on i otkrio da li imaju pomoć u kući i oko bebe:

"Naravno imamo. Pokušavamo da i poslove uskladimo i sve što radimo".

Ljubav Mine i Ognjen dogodila se na poslu, te smo nju gledali u njegovoj emisiji gde je imala svoj segment "Pazi Mina", ali se povukla sa malih ekrana nakon što je ostala u drugom stanju. On je sada otkrio da li će se Mina vraćati.

"Ja bih voleo. Ja sam je upoznao, znam kako radi i razmišlja i mislim da je jedan od najvećih potencijala zenskih televizijskih kod nas. I kada ona uđe u to i posveti se maksimalno i kada odluči da to radi, ona će to da iskida. Tako da bih voleo da se vrati, mada je ona kapacitet već sad. Pa sad kako ona bude htela, dogovorićemo se", dodao je.

