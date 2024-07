LISTA SRPKINJA KOJE KRIJU MUŽEVE KAO ZMIJA NOGE: Dobile ljubav, pare, raskoš, ali i USLOV?! Čuvaju intimu ili nešto drugo

Neke od najpoznatijih dama sa javne scene godinama uživaju u skladnim brakovima, trudeći se da svoju intimu sačuvaju samo za sebe. Doduše, kod nekih se tu i tamo može naći po koja zajednička fotografija sa njihovim "jačim" polovinama, ali ima i onih koje apsolutno nemaju naviku da na mrežama dele slike svojih muževa.

U nastavku sledi lista Srpkinja koje svoje muževe ne vole da pokazuju u javnosti.

1. Bojana Rajić Đurđević

Poznata srpska manekenka se dugi niz godina ne pojavljuje u javnosti, a otkako se razvela od golmana Vladimira Stojkovića i udala za biznismena Branislava Đurđevića, vešto krije svoj privatan život od medija.

foto: Printskrin/Instagram

Iako je aktivna na društvenim mrežama, samo u retkim situacijama objavi fotografiju sa mužem, i to obično kada su godišnjice u pitanju i neki njima važni datumi.

2. Maja Berović

Maja Berović je u skladnom braku od 2016. godine sa biznismenom Alenom Dragoslavom, sa kojim ima sina kojeg je rodila 2022. godine u bolnici u Austriji. Iako je svog supruga upoznala kada je imala samo 17 godina, ona ga krije od javnosti.

"Dolazio je na svaki moj nastup u Bosni i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe", ispričala je jednom prilikom Maja.

foto: Damir Dervišagić

"Nakon nekog vremena, shvatili smo da ne možemo tako i da nam je previše stalo da bi sve ostalo na platonskoj ljubavi. Vrlo brzo smo doneli odluku da živimo zajedno, što je bilo teško saopštiti mojoj mami, koja je samohrana majka i kojoj je odvajanje ženskog deteta tako rano bilo bolno. Ipak, nije stala na put mojoj sreći."

"Alen mi je pomogao finansijski i moralno da objavim prvi album. Sada, nekoliko godina posle toga, ja sam neko ko sam može da ulaže u svoju karijeru", ispričala je Berovićeva.

foto: Damir Dervišagić

Gotovo nikada se ne pojavljuju zajedno na dešavanjima. A na Instagramu ga je pokazala svega nekoliko puta.

3. Ivana Korab

Drugi suprug manekenke Ivane Korab ostaje enigma za javnost. Lepa manekenka, koja je prošle godine postala majka po drugi put, godinama se trudi da javnost ne zna gotovo ništa o svom životnom saputniku.

Ivana nije želela ni da pominje ime svog supruga. Doduše, pre izvesnog vremena paparaci su uspeli da je uslikaju sa partnerom, iako nije bilo zvanične potvrde da je to on.

foto: Printscreen

Dok redovno deli fotografije sa decom na Instagramu, na nijednoj od njih nećete pronaći supruga. Jednom je čak objavila fotografiju sa njim i sinom, snimljenom tokom zimovanja, ali je muževljevo lice sakrila emotikonom.

4. Lena Kovačević

Poznata pevačica Lena Kovačević već više od decenije uživa u harmoničnom braku sa suprugom Veljkom Brčinom, farmaceutom i uspešnim biznismenom. Ipak, Lena vešto čuva privatnost svog izabranika, oca njihovih sinova Vuka i Teodora.

foto: Damir Dervišagić

Retko je možemo videti sa mužem na nekom događaju ili crvenom tepihu, a kako je uspela da sačuva emotivni život, umetnica je jednom otkrila za medije.

foto: Irina Duplevskaja

"Ne umem drugačije. Delim u priči sve ono što imam potrebu da delim, tako sam i ja odrasla. To je model koji mi se dopao. Za mene je svačiji privatan život nešto sveto", naglasila je svojevremeno.

5. Anica Dobra

Proslavljena srpska glumica publiku uvek iznova oduševljava svojim ulogama kako u Srbiji tako i van granica naše zemlje. Međutim, ona se trudi da svoj privatan život čuva daleko od očiju javnosti. I u tome vešto uspeva. Anica nikada ne eksponira porodicu i u medijima ne govori o svojoj privatnosti.

foto: Damir Dervišagić

Ipak, poznato je da je pre tri decenije srce ove talentovane glumice osvojio biznismen Miodrag Mića Sovtić, sa kojim ima ćerku Minu Sovtić, koja sledi majčine korake. Miodrag, dugogodišnji predsednik fudbalskog kluba Dorćol, pruža snažnu podršku svojoj supruzi iz senke.

foto: Petar Aleksić

Misteriozni Miodrag Sovtić ima i sina Miloša iz prvog braka, koji je svojevremeno postavljen za sekretara stručnog štaba "gaučosa".

6. Jovana Nikolić

Lepa pevačica Jovana Nikolić godinama je u skladnom odnosu sa biznismenom Markom Miškovićem.

foto: Marina Lopičić

Njihova ljubav jaka je kao prvog dana, a svoj privatni život trude se da sakriju od očiju javnosti. Ipak, na Jovaninom profilu mogu se naći fotografije sa suprugom, većinski starijeg datuma.

foto: Marina Lopičić

7. Marina Tadić

Pevačica Marina Tadić vešto čuva privatnost svog supruga, advokata Uroša, od očiju javnosti. Nisu zajedno viđeni na javnim događajima, a ni na društvenim mrežama Marina ne deli fotografije s njim.

Razlog je jednostavan: želi sačuvati svoju oazu mira za sebe, dok njen suprug nije ljubitelj publiciteta. Ipak, neretko se susreće sa komentarima javnosti koji joj baš i ne prijaju.

foto: Kurir televizija

"Ja ne živim za Instagram, moj život je moj život, karijera je nešto sasvim drugo i nema potrebe mešati te dve stvari, jer čovek nije iz ovog posla, da je iz ovog posla to bi bilo sasvim prirodno i normalno da se mi sad slikamo, ali on se bavi sasvim drugim poslom. Ja lično mislim da imam pravo na svoju privatnost", rekla je Marina svojevremeno u emisiji 'Grand magazin.

foto: Printscreen/Instagram

"Oni meni kažu ja krijem, pa ne krijemo se mi, ja živim normalan život samo što ja to ne predstavljam na Instagramu svaki sekund, da ja pokažem ljudima da smo mi srećni, meni to nije potrebno. Meni je potrebno da, kada smo zajedno, da mi imamo našu sreću i našu oazu, on, ja i naše dete, a sad zašto bi to morala Zora iz Leskovca da to zna. Ona treba da zna da li sam se ja ošišala, da li izgledam super i da li mi je izašla nova pesma, to što se tiče moje karijere, a što se tiče mog privatnog života tako je bilo od početka, tako će biti dok god budem na toj javnoj sceni."

8. Branka Katić

Suprug legendarne glumice je Britanac – režiser i producent Džulijan Farino. Upoznali su se u Londonu i imaju dvoje dece.

foto: Dragana Udovičić

"Naša kuća je uvijek puna. Kada sam se udala za Džulijana, on me je uvijek zafrkavao kako je oženio jednu Srpkinju, a dobio tri Srbina za džabe.

Nas vazda ima, ne samo iz Beograda već iz cijelog svijeta", rekla je srpskim medijima Branka.

9. Milica Polskaja

Srpkinja Milica Polskaja ne prestaje da intrigira javnost svojim luksuznim stilom života. Kada se pre mnogo godina udala za bogatog Kazahstanca, nije ni slutila da će njen život da postane bajka. Njih dvoje žive u Amatiju, a Milica često na društvenim mrežama prikazuje kako izgleda raskoš i sjaj u kojem živi.

foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Zanimljivo je da misica nikad nije htela da pokaže svog supruga, krijući ga kao zmija noge. To je pokrenulo spekulacije, dok su mnogi komentarisali da je njen muž, inače bogati Kazahstanac, dosta stariji od nje, te da zbog toga ne sme da ga pokaže. Međutim, njegove fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama, demantovale su glasine o njegovom izgledu.

10. Jelena Janković

O svom ljubavnom životu teniserka nikad nije volela da govori, a u prilog tome ide i činjenica da je svih ovih godina uspešno krila vezu sa svojim sadašnjim suprugom, inače beogradskim doktorom Brankom Baraćem.

foto: REALTOR / Planet / Profimedia, Privatna Arhiva

Podsetimo, bračni par upoznao se 2020. godine, kada je Jelena došla da se testira na tada aktuelan virus. Rodila se ljubav, a ostalo je istorija. Trenutno su, kako je Kurir prvi pisao, u Americi i žive u velelepnoj vili.

kurir.rs/mondo/preneo I.L.

