DEVEDESETIH GODINA FOLKER ŽARIO I PALIO, A ONDA PREKO NOĆI NESTAO. Pevač otkriva šta mu se sve dešavalo

Boban Zdravković devedesetih godina je radio punom parom, imao je veliki broj hitova, i bio jedan od najpopularnijih pevača. Onda se u nekom momentu medijski povukao, ali od muzike nije odustao.

"Na terenu me baš ima, radim punom parom. Skoro da nemam ni jedan slobodan vikend. Kad mogu, kad imam vremena pojavim se negde, u nekoj emisiji ali mi je najbitnije druženje sa publikom. Fizički i nisam puno u Beogradu da bih mogao često da se odazivam na pozive za emisija. Ja živim svuda, moj posao je takav da nemam mesto boravka", kaže Boban i priseća se kako je sve izgledalo devedesetih

"Tih godina se mnogo više pesama napravilo koje su ostavile traga, koje se i dan danas se slušaju. Tada su se pravile velike pesme i karijere. Onaj ko je imao velike hitove, bio popularan mogao je i privatno da stvara, da se obezbedi, ako je pametno ulogao i razmišljao o tome. Meni je pesma "Ne dolazi u moj san" najviše donela u karijeri, u svakom smilu. Ja nikad u muziku nisam ušao da bih gledao to sa finansijske strane, već iz velike ljubavi. Pare mi nikad nisu bile na prvom mestu. Uživam u svemu što radim iako nije lako."

Pored pesama koje se obeležile devedesetih, tih i takozvani opasni momci su bili deo estradnog miljea.

"Te godine se smatraju opasnim, i to je tako. Ja na sreću nisam imao nikakvih problema. Na nastupima nisam ulazio u detalje ko je, šta je, čime se bavi. To me nije interesovalo, i tako sam se ponašao. U publici i među gostima sigurno je bilo najrazličitijih ljudi, ali ja sam gledao svakog da ispoštujem i da svi budu zadovoljni. Zaobišli su me problemi. Prema svakom gostu sam isto se ponašao, zato verovatno nisam nikada ni imao neki problem ili neprijatnu situaciju", zaključuje Boban.

