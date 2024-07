GOGA SEKULIĆ EKSKLUZIVNO O AFERI SA PEKOVIĆEM ZA KURIR: Iskoristio me, a onda su mi smišljali "pesmice", MORAĆE DA PLATE ZA TO!

Pevačica Goga Sekulić već je dugo na sceni, a mimo izvanredne muzike, nju su pratile i razne priče oko estrade.

Posebno je interesantna priča o skupocenom satu, koji joj je navodno kupio crnogorski NBA centar Nikola Peković.

02:32 GOGA SEKULIĆ EKSKLUZIVNO O AFERI SA PEKOVIĆEM ZA KURIR: Iskoristio me, a onda su mi smišljali pesmice, MORAĆE DA PLATI ZA TO!

Pevačica je gostovala u "Pulsu Srbije" kada je stavila tačku na ovaj skandal:

- Sat koji nosim sada je moj, a svi vole da se hvale, pa da kažem da je ovo običan čelični "Rolex". Jutros je osvanula vest da sam od nekog košarkaša dobila sat od 30.000 evra, a to sam demantovala, rekla da je laž. Kada je nešto istina, ja od toga ne bežim, ali me u toj priči posebno nervira to što kada se taj dečko probijao, ja sam bila na vrhuncu popularnosti, pa sam dobro došla kao marketing. Potom se taj košarkaš ženio, bile su neke pesmice o meni, od navijača, a on, niti njegovi saigrači mi se nisu izvinili, nikad se nije platila odšteta, čak su nas zajednički prijatelji zamolili da povučem tužbu pored pet NBA košarkaša.

Sekulić je spomenula i kako se upoznala sa crnogorskim košarkašem:

- To je bilo pre 20 godina, a ova priča je nastala pre 10 godina, ja tog momka znam. Izmišljena je priča da sam ja na Lukasovom koncertu dobila od njega sat. Poslali su nam šampanjac, kao društvo, i 101 ružu, mi smo se samo zahvalili, ali sat nisam dobila, jer se pričalo da ja taj sat ne skidam.

Kurir.rs

