"PREBACILA SAM 3 EMBRIONA IZ SOLUNA U GRUZIJU" Olja Crnogorac pokušala da dobije dete uz pomoć SUROGAT MAJKE: Progovorila o borbi!

Pevačica Olja Crnogorac godinama vodi bitku za potomstvo, a sada je prvi put progovorila o pokušaju da dobije bebu uz pomoć surogat majke.

Olja je svoje embrione prenela za Gruziju, ali svi pokušaji su bili bezuspešni.

- Tu vest sam primila sa velikom dozom sreće jer sam ja to probala u Gruziji. Sada prvi put pričam o tome. Naši embrioni su bili u Solunu i prebacili smo ih jer u Grčkoj to nije moglo da se radi. Prebacili smo embrione za Gruziju, bilo je poteškoća, pošto Gruzija - Tbilisi, nije zemlja Evropske unije. Mi smo to tamo prebacili, imali smo tri embriona i tri pokušaja bezuspešna u tri surogat majke. Tako da, ja kad sam čula za Mariju Šerifović, meni je puno srce bilo, a ujedno mi se srce steglo jer toliko smo svega prošli, sam prenos embriona i sve ostalo. Mislim da svi parovi koji se muče da imaju decu ili koji su bolesni, bilo bi lepo da naša zemlja pokrene takav neki program - rekla je Olja Crnogorac na K1 televiziji.

Olja je svojevremeno otkrila svoje loše iskustvo kada je želela da sa svojim partnerom dobije dete.

- Dođe dan u životu svake žene, kada želiš da imaš deo sebe i čoveka kojeg voliš. Odeš kod poznatog endokrinologa koji na osnovu tvog visokog progestorena i insulinske rezistencije, ti prepiše deksazon i glukofaž. U međuvremenu od prejakog glukofaža, pošto imaš 74 kilograma, počneš da povraćaš i sušiš se. Završiš na odeljenju te doktorke šest dana, gde si eksperimentalni pacov, gde ti samo vade krv i mladi doktori jedino što rade je da ti rezultate upišu u karton - priča Olja Crnogorac na samom početku i dodaje:

- I dalje se sušim, dođem na 59 kilograma. Glukofaž izbaciš na svoju ruku, ali postaneš zavisan od kortikosteroida. Postaješ depresivna, svadljiva, zatvoriš se u kuću na mesec dana. U međuvremenu saznam da imam promenu na dojci i da moram da menjam postojeće silikone. Probudila sam se posle operacije gde sam izgubila dosta krvi, gde moraju hitno da ti daju transfuziju. Pogledam se u ogledalo, imam 12 kilograma viška i voda krene da preplavljava pluća. Budim se u toku noći, krećem da kašljem i da se davim. Uhvatio me napad panike, kroz plač kažem: "Idem svojoj kući da umrem" - potresno govori bivša voditeljka i dodaje:

- Najgore od svega je što ne mogu biti majka normalnim putem, a ljudi oko tebe koji te vole, danima su na ksanaksima i svaki dan im javljaju iz bolnice, ako preživim tu noć, da ću biti dobro. Plakala sam, jer me ljudi prepoznaju u bolnici na VMA i govore: "Gledaj, na šta liči". Ne možeš da stojiš na nogama, svaki korak te boli.

