"IZDAHNUO MU JE NA RUKAMA" Sin Enesa Begovića preminuo sa samo 29 godina: Trebalo je da postane OTAC, ali ga je bolest savladala

Armin Begović, sin poznatog pevača Enesa Begovića, preminuo je pre godinu dana, a vest o njegovoj smrti potresla je celu naciju.

Pevačev naslednik preminuo je iznenada, od autoimune bolesti.

Armin je živeo u Sarajevu, a prema poslednjim informacijama radio je u Ministarstvu spoljnih poslova BiH.

Kako su prenosili bosanski mediji, Armin je imao samo 29 godina i uskoro je trebalo da postane otac.

Naime, kako nam je otkrio Enesov najbliži saradnik, Arminu se vratila autoimuna bolest od koje je bolovao i ranije, a sa ocem je bio do poslednjeg daha i izdahnuo mu je na rukama.

- Nažalost, informacija je tačna. Umro je naš Armin. Verujte mi, uopšte nismo svesni da se ovo dogodilo. Enes je ni u kakvom stanju, šta da vam kažem, ostala mu je samo ćerka sada... Arminu je supruga trebalo da se porodi za koji dan. Vratila mu se bolest koju je imao ranije, ponovo se pokrenula, neka autoimuna bolest. Bio je u bolnici, u Sarajevu, Enes je sve vreme bio uz sina, pogotovo poslednjih par dana, nije se odvajao od njega i kreveta otkad se sve ponovo pogoršalo. Do poslednjeg trenutka je bio sa njim, izdahnuo mu je na rukama... Svi smo šokirani, verujte mi. Enes nije u stanju da govori, ne mogu vam opisati tu bol. Svi smo umrli sa Arminom - istakao je Begovićev menadžer.

Domaći mediji su samo dve nedelje ranije imali prilike da razgovaraju sa Enesom na otvaranju jednog prestoničkog lokala, a pevač je sa osmehom na licu govorio o planovima ni ne sluteći da će uskoro doživeti najveću tragediju u životu.

- Evo nešto ekskluzivno, uskoro pravim jedan koncert u Beogradu, lokaciju neću još otkrivati iz tehničkih razloga. Radio sam već koncerte u Sava centru i više većih beogradskih sala, tako da će biti sigurno nešto lepo. Pozivam vas i u Sarajevo, u novembru će se održati moj solistički koncert u "Zetri", pa bih voleo da mi dođete - kazao nam je pevač pre nepune dve nedelje sa širokim osmehom na licu, te nastavio:

- Jedan sam od prvih koji je došao u Beograd, da ne spominjem ova prošla vremena... Moj duet sa Gocom Božinovskom obeležio je jedan veliki period, posle toga je nastalo puno dueta koji su nastali u toj nekoj varijatni koja i nije nešto lepa. Međutim, desilo se to što se desilo, turbulentno vreme o kojem ne pričamo, šta ćemo, ne možemo da menjamo, ali u svakom slučaju, u narednom periodu očekujte moj nastup s obizom da su ljudi mnogo zainteresovani za ono što ja radim i zbog toga mi je i više nego drago. Imao sam mnogo poziva i rešio sam da im se u najskorijem periodu odazovem. Iznećemo to do kraja kako treba - istakao je Begović, međutim, njegovi planovi se nisu realizovati zbog smrtnog slučaja u porodici.

