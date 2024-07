BOMBE BACANE U KUĆU I NA KOLA, ODGRIŽENA UVA I BRUTALNE TUČE! Ove javne ličnosti prolazile su kroz PRAVI HOROR!

Da život pevača i pevačica nije nimalo lak, svedoči veliki broj incidenata koji se dešavaju na njihovim nastupima, ali i u njihovim kućama, od strane razbojnika.

Mnogi pevači bili su svedoci pucnjava, tuča, bombe su im bile bacane na automobile i u kuće, na njih je nasrtano, a jednom pevaču je gost čak odgrizao uvo.

Joca Stefanović

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Jovanu Stefanoviću je svojevremenno udario šamar Milorad Grčić, nekadašnji vršilac dužnosti direktora EPS na jednom veselju u Obrenovcu.

- Radio sam 18. rođendan, sve je bilo super, veselo... Domaćin me zamolio da ispoštujem njegove prijatelje i došao sam do stola gde su oni bili. Taj čovek je odmah bio neprijatan. Ja nisam znao ni ko je, niti me to zanima, jer ja kad radim, nikad ne pitam ko je i šta je, već ispoštujem svakog maksimalno. Pitao sam čoveka koju pesmu želi, a on mi je onako drsko rekao: "Stoj tu!" Rekao sam: "Dobro, stojim. Kažite koju pesmu hoćete", a on je odgovorio: "Reći ću ti ja." Od starta je bio drzak i bezobrazan. Kad je koleginica završila s pevanjem, ja sam ga opet pitao šta želi da otpevam. Zatražio mi je neku pesmu, ja sam rekao da ne znam baš tu i može li neka druga, a on je rekao da mora ta. Ponovio sam mu da ne znam tu pesmu, a on mi je na to rekao: "Ako je ne znaš, teraj se u pi*ku materinu!" Rekao sam mu "Važi, okej" i otišao. On je potom ustao i krenuo za mnom. Video sam da mi prilazi, ali ostao sam miran. Tad mi je rekao: "Majmune, je**ću ti mater" i udario mi šamar, a ja sam ga onako refleksno udario pesnicom u glavu... Vratio sam mu udarac. I tu se već rulja stvorila. Izašao sam napolje, a posle su mi se izvinjavali ljudi koji su organizovali proslavu. Od drugih sam čuo da je taj čovek incidentan - kaže Stefanović. On ističe da je tek nakon fizičkog napada saznao da se radi o Miloradu Grčiću.

Darko Lazić

foto: Printscreen

Darko Lazić pre nekoliko godina povređen je u naselju Umčari, kod Beograda, kada su ga nepoznati napadači sačekali i na njega pucali iz vatrenog oružja, a zatim i pretukli.

Do obračuna je došlo na privatnom veselju jedne porodice u ovom naselju gde je pevač bio angažovan. Lazićevom BMW-u put je preprečio automobil iz kojeg je izašlo nekoliko napadača. Pevaču i njegoviom vozaču, bivšem zadrugaru Miljanu Vračeviću, naredili su da izađu, a zatim ih isprskali suzavcem.

Jedan od napadača tada je potegao pištolj, ali mu je Darkov vozač odgurnuo ruku, pri čemu je oružje opalilo. Još jedan metak ispaljen je u vazduh, nakon čega su dvojica napadača išutirali Lazića, kao i njegovog vozača i pobegli s lica mesta.

Mile Kitić

foto: Kurir televizija

Mile Kitić pre imao je neprijatnu situaciju u prepunom klubu. Njemu je tada izvesni muškarac prišao, gde je delovao kao da ima nameru da naruči pesmu, međutim, Kitić je ubrzo bio na podu, a na njega je nasrnulo nekoliko momaka. Ubrzo je obezbeđenje sklonilo momke pa je pevač srećom prošao bez većih posledica.

Danijel Alibabić

foto: Kurir

Danijel Alibabić napadnut je na jednoj svadbi kada je prišao do gosta, misleći da želi da mu naruči pesmu. Kako je pevač tada govorio, njega je taj muškarac udario, a potom mu odgrizao deo uva. Krv je šikljala na sve strane i Alibabić je odmah prevezen u bolnicu.

Nikola Grujić

foto: Privatna Arhiva

Nikola Grujić potukao se na jednom nastupu. Posetioci paba gde je nastupao primoravali su ga da ostane nakon dogovorene svirke što on nije hteo da uradi. On je tom prilikom zadobio povredu glave pa je hitno prevezen u Urgentni centar.

Mitar Mirić

foto: Printscreen Amidži show

Mitar Mirić je na jednom privatnom veselju u blizini Varaždina dobio udarac u glavu od dva pijana mladića koja su najpre oborila telohranitelja, pa udarili folkera u glavu. Oni su kako se tada moglo videti na snimku skočili na binu i prvo napali člana obezbeđenja, a onda i Mitra.

Vlada Matović

foto: PrintScreen/Youtube

Bivši pevač grupe "Elitni odredi" Vladimir Matović noćas je brutalno pretučen na jednom splavu Nakon toga, izbila je tuča, a Vlada je sa prelomom nosa i vilice prebačen u Urgentni centar.

Relja Popović i Cvija

Pre 14 godina Relja Popović i Stefan Cvijović Cvija su pretučeni nakon jednog nastupa, o čemu je reper pričao u jednom podkastu. Kako kaže, zbog toga su njih dvoje završili u bolnici, a sa njima je tom prilikom bio i Vlada Matović, koji je s Reljom bio član tadašnje popularne grupe "Elitni odredi".

- Pre 13 godina, 2010, Relju i mene su prebili u Srbiji, baš su nas "otvorili". To se desilo posle nastupa, tad smo išli sami i izlazili smo iz kluba. Po policijskom izveštaju, bilo ih je oko 60. Baš su nas bili izlomili. Vlada Matović je zbrisao, uspeo je nekako da se progura. Mislim da su pikirali Relju i mene. To je najgora stvar koja nam se desila. Mi smo tad završili u bolnici. Meni su slomili nos, a Relju su baš dobro izudarali. Udarali su nas i flašama, i ovim, i onim... Srećom, niko nas nije ugrozio, da nam ode neka vena ili arterija. Sve je to za nauk - otkrio je Cvija u podkastu Hajptjuns.

Kada je imao 19 godina, Relja Popović je upucan ispred srednje škole. Kako bi mu spasli život, Relji su lekari odstranili jedan bubreg i slezinu.

- Tog 22. maja 2008. godine bio sam u kafiću s drugom i dve drugarice. Za stolom pored nas sedeo je neki čovek, koji je imao četrdesetak godina. Bio je vidno pijan. Sve vreme je dobacivao mojim drugaricama, tražio je od njih da mu igraju na stolu, na šta sam ja reagovao. Tokom verbalne rasprave u kojoj sam branio svoje drugarice, konobarica nam je rekla da izađemo iz lokala jer mora da zatvori. Krenuli smo napolje i on je u tom trenutku izvadio pištolj i naslonio mi ga na glavu. Ne znam ni sam kako sam uspeo da spustim oružje, samo se sećam stravičnog bola u predelu stomaka. Pao sam na zemlju i izgubio svest. Probudio sam se u Urgentnom centru. Deset dana sam bio u šok-sobi pod 24-časovnim nadzorom medicinskog osoblja. Morali su da me operišu jer je metak povredio vitalne organe - istakao je muzičar.

Maja Berović

foto: Damir Dervišagić

Maja Berović preživela je dva incidenta u okviru kojih joj je jednom bačena bomba na kuću, a u drugom je pucano na njen automobil.

- Nadležni organi se ne bave tim slučajem, ni ovde, ni kod nas u Bosni. Ja sam imala dva napada i u Srbiji i u Bosni i misterija je nerazjašnjena, zapravo svi mi znamo ko stoji iza toga, to najverovatnije znaju i organi. Ja sada ne mogu ništa da tvrdim pravosnažno jer nemam nikakav legitiman dokaz, ali u principu se to zna, ali jednostavno mora da se ne zna. - istakla je Maja za "Telegraf", da bi se zatim osvrnula na to da li je osećala strah u ovim momentima.

- Pa jesam. Jednostavno, kada doživite napad, sad konkretno opet smo došli na tu temu, te bombe, tog rešetanja i svega toga. Jednostavno, ko god bi to doživeo u svom životu, bio bi uplašen. Ja nikada nisam bila konfliktna ličnost, niti sam ikad bila u svađi sa nekim, a kamoli da uradim nešto da doživim metak u auto ili bombu u dvorište - dodala je Berovićeva.

- Bomba jeste bačena u zgradu pored, ali je bila namenjena meni. Da je sreće da se nije dogodilo, ali ako se već dogodilo žao mi je što nije u Austriji, jer bi počinioci bili tamo gde im je mesto. Policija me je kontaktirala posle toga. Naravno da jeste. Rade na slučaju i to je to - otkrila je pevačica.

- Nisam rekla na koga sumnjam. Znate kako, teško je okriviti nekoga kada nemate nijedan dokaz za to. To što je meni neko rekao u lice nešto, ja ni za to nemam dokaz da mi je taj neko rekao. Jednostavno, kada nemate dokaze za nešto, vi prosto ne možete nikoga da okrivite - priznala je Maja, a potom ispričala da li je prethodno bila upozorena da tako nešto može da se desi.

- Na neki način, da - bila je kratka Berovićeva.

Dušica Jakovljević

foto: Kurir, Printscreen

Džip koji je 2018. godine eksplodirao bio je u vlasništvu je Beograđanina D. M., a tokom poslednjih meseci vozili su ga voditeljka TV Pink Dušica Jakovljević i njen tadašnji partner J. A. On se tada, kako su tvrdili mediji, dovodio u vezu sa kriminalnim poslovima, a prema nezvaničnim informacijama eksplozija je bila opomena za njega.

Bonus video:

01:48 PEVAČ UČESTVOVAO U MASOVNOJ TUČI ZBOG DEVOJKE: Bilo je četiri na jedan, ali nisu znali da sam iz bokserske porodice!