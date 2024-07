"SVAKO ZASLUŽUJE DA ŽIVI!" Brutalno oglašavanje Jelene Karleuše, pop diva očajna: Drhti od straha, ne želi da umre...

Jelena Karleuša poznata je po svojoj ljubavi prema životnjima, a istu je sada ponovo stavila u fokus.

Naime, Karleuša je progovorila o zaštiti životinja, te izazvala veliku pažnju javnosti.

foto: Damir Dervišagić

- Ne jedem biće koje plače, koje se plaši i drhti od straha, koje ne želi da umre i koje je tužno. Ne jedem biće koje zna da voli, koje trči za mamom, koje se raduje, koje skače od sreće i zahvalnosti kad mu daš malo hrane. Ne jedem biće koje se mazi, koje zatvori oči i uživa kad se češka. Ne jedem njegov leš jer mogu da zamislim kako mu je čovek prišao sa nožem, sekirom, maljem... i kako ga je krvnički ubio za naš ručak. Mene takav obrok smrti, užasa, straha, nemoći ne može da nahrani. Može samo da mi presedne, da me zgadi i da me zaboli želudac šta sam uradila i u čemu sam učestvovala - počela je JK, pa nastavila:

foto: Marko Karović

- Bar sada, u 21. veku, svako može da bira zamenu za ubijanje. Neka danas bude dan kada ćete reći: "Ja više biće koje se mazi, pokazuje ljubav, sreću i tugu - ne jedem". Jer ovaj svet svako od nas može da promeni. Izgovor "ako prestanem ja, neće drugi" postaće smešan jer nije valjda da radimo isto što i svi. Lepo vam je govorila majka, ako neko drugi skoči kroz prozor nećete valjda i vi. Verute mi, onog momenta kad prestanete da jedete leševe, gledaćete druge koji to rade sa prezirom i gađenjem jer nemaju srca, nemaju svesti I milosti. O tome koliko je meso loše za vaše zdravije i da ne govorim, ako jedan tanjir pasulja ima vise proteina od parčeta noge prestravljenog teleta... To vam govori ovaj vegetarijanac koji ima gvožđe 28 i puca od zdravlja, 5M crvenih krvnih zrnaca i koji 100% se*e vitamnim C - napisala je Jelena, pa dodala:

"Svako zaslužuje da živi"

- Ne govorite za sebe da ste neko ko voli životinje ako jedete meso ubijenih životinja. Onda vi zapravo ne volite životinje, zar ne? Onda slobodno pojedite i svog psa ili svoju macku, jer koja je razlika? Živo biće je živo biće, svako zaslužuje da živi i svako može biti pojedeno. Stvar je ukusa, želuca, svesti, ljudskosti, milosti, stava... Ako volite životinje, u svakoj ubijenoj treba da vidite svog psa kog je neko ubio, odrao, isekao na komade i ispekao i shvatićete poentu - zaključila je Karleuša.

Podsetimo, JK je domaću javnost oduševila svojom hitnom reakcijom i spašavanjem života masakrirane kuce koja je bila na ivici smrti. Kada se pas oporavio, dovela ga je u svoju kuću gde se svaki dan igraju i maze, a na njegovom licu se vidi neizmerna sreća i radost.

Bonus video:

00:15 Jelena Karleuša napravila haos u Indžiji