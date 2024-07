ANABELA I GAGI PONOVO ZAJEDNO: Svako zaslužuje drugu šansu! Pevačica otkrila sve detalje pomirenja sa denserom, zbližile ih ćerke

Anabela Atijas i Gagi Đogani rešili su sve nesuglasice iz prošlosti, pomirili su se, tako da ih sada, posle dugo godina, očekuje i prvi zajednički nastup kao grupa Fanki dži.

Pop pevačica u otvorenom razgovoru za Kurir otkriva kako je došlo do toga da ona i njen bivši suprug posle vrlo turbulentnog dugogodišnjeg perioda stave tačku na sve što je bilo ružno.

- Naša deca i unuke su nas zbližili. Sretali smo se na istim događajima, sve je išlo spontano. Nije bilo nijednog momenta usiljeno, samo smo propričali. Ja sam prošlost ostavila u prošlosti, što kažu, pepeo pepelu. Oboje smo dobijanjem naših lepotica unučica dali prioritet toj ljubavi koja se rađa i dolazi u odnosu na prošlost koja je takva kakva je. Učimo na tim greškama. To je divno. Poenta je da, šta god da ti se desi, učiš, rasteš, iz svake situacije izađeš bolji - kaže Anabela na početku razgovora.

Nažalost, mnogo toga ružnog se izdešavalo u vašem odnosu u prošlosti. Ko je bio inicijator tog pomirenja?

- Niko se nije specijalno ni trudio ni radio na tome da po svaku cenu nas dvoje ponovo uspostavimo odnos. Pustili smo da vreme učini svoje, sve se spontano desilo, nije bilo nikakvih napora. Prirodno je došlo do kontakta. Kad se to desilo, ni Gagi ni ja se nismo osvrtali na prošlost, šta je bilo, kako je bilo, jer nema poente. Radeći na sebi, na svom mentalnom zdravlju, puno sam naučila iz svake situacije koja nas je zadesila, svađe, svaki momenat koji je zabeležen pred kamerama. Ja sam napredovala, samim tim, kad rasteš, drugačije energetski vibriraš. Ljudi to osete. Kad si ti pozitivan, kockice same počnu da se slažu bez preterane želje i guranja da bilo šta moraš. To se desi. Pustiš da vreme odradi sve i sve dođe kad treba. To je poenta života, da učiš na svojim greškama, da dajemo šansu, svako zaslužuje drugu priliku. Niko nije nikog ubio namrtvo, što se kaže. Ljudi jedni drugima praštaju i mnogo gore stvari. Sve je to bilo deo ličnog odrastanja.

Gagi kaže da su deca dosta doprinela vašem pomirenju. Da li si ti primećivala da Lunu i Ninu boli što im roditelji nisu u dobrim odnosima, iako su nastavile sa svojim životom?

- Pa sigurno da je tako. Samim tim što su nas zvali na iste događaje i što ni Gagi ni ja nismo pravili problem što je druga strana tu prisutna, vremenom se sve iskristalisalo i ponovo je došlo do kontakta. Deca su uvek ta poveznica. Koliko god misliš da su velika, ako želiš da budeš dobar roditelj i da učestvuješ u životu svoje dece, ne treba njihovu dušicu opterećivati lošim stvarima, odnosno prošlošću, generalno. Moraš da im daš primer, da uče iz toga samo najbolje.

Kako sada izgleda vaš odnos?

- Kažem ti, sve je normalno. Spontano ide, dogovaramo se o repertoaru za petak, kada ćemo nastupom u Beogradu obeležiti 30 godina od izlaska prvog albuma, na kojem je bila pesma "Samo u snu". Drago mi je što je zbog naših hitova grupa i dan-danas jaka. Čini mi se da se hitovi slušaju sve više. Još ako uzmemo u obzir da sad te pesme slušaju deca koja nisu ni bila rođena kad su one nastajale. Ako bude bilo interesovanja, niko od nas nema problem da se desi još neki nastup, koncert. Ovaj prvi koncert biće namenjen baš hitovima devedesetih.

Sad konačno možeš da kažeš da ste srećna porodica, baš onako kako si oduvek priželjkivala.

- Sve je super. Nema zle krvi, problema, napete situacije. Sve je došlo na svoje, kao što sam i rekla. Pustiš da vreme odradi svoje, posloži kockice.

