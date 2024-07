"NISAM BILA CVEĆKA!" Seka Aleksić iskreno o ODNOSU SA MUŽEM, pa UPOREDILA TEU TAIROVIĆ I JK: Ne znam šta je tu čudno...

Pevačica Seka Aleksić, progovorila je o aktuelnim temama, svojoj karijeri, porodici i Jeleni Karleuši i Tei Tairović.

- Kroz karijeru sam se samo s Jelenom Karleušom svađala, kad smo bile mlađe ona i ja, i ja sam već više puta o tome pričala. Ne znam šta je čudno, ako neko nekom nešto oprosti, ako zaboravi, valjda smo ljudi i tako treba da se ophodimo. To što je Jelena pričala je imala verovatno svoje razloge, ja ne mogu da kažem da sam u tom momentu bila cvećka i presveta, verovatno sam ja nju iziritirala da to nešto kaže... Mi smo imale nekoliko godina, kad govorim nekoliko godina to je pre 15, 20 godina, te neke rasprave, ali ljudi to je daleko iza nas. Mi smo ostvarene žene, i jedna i druga postale Bogu hvala majke, srećne, uspešne, porodice....

Poslednjih meseci estradu su doslovno preplavile pesme i albumi njenih kolega, a na pitanje da izdvoji nešto što joj je privuklo pažnju, Seka je izdvojila dve koleginice: Teu Tairović i Jelenu Karleušu, pa ih i uporedila.

- Ne znam zašto je to nekom čudno što sam ja nju na neki način odbranila ili oprostila, pa naravno da ću da oprostim svakome ko je zaista dobronameran. To je ljudski i normalno.

- Što se tiče muzike, prvenstveno svaka čast Jeleni što je izdala dva albuma, jer to finansijski je jako, jako skupo. Mogu, eto, da izdvojim Teu Tairović njen i prošli album, i ovaj sada, bukvalno je pokidala. Fenomenalno mi je sve to i to je to, to je ono što se meni dopada i što ja volim. Kod Tee imate i muzički i vizuelno, kod Karleuše isto tako, tako da, eto tako, to su neka dva albuma.

- Prokomentarisala je i koncert Tea zakazala u Beogradskoj areni, a Sekina kratka konstatacija je - da je sve zaslužila.

- Mislim da će to biti zaista dobro, vidite da prodaja ide fenomenalno, videla sam da šeruju i po društvenim mrežama. Hitove je žena imala, tako da je potpuno normalno da žena ima arenu.

Najpre, pevačica je istakla da je vaspitavanje dece prepustila svojoj jačoj polovini.

- Veljko je taj koji vaspitava Jovana i Jakova, i ja sam jako zahvalna na tome, jer ja zaista to ne znam da radim. Jednostavno, ja sam previše emotivno vezana za decu, ne samo za moju nego generalno. Znate da sam se ja dugi niz godina borila za potomstvo i sada sam u fazonu da sve što mogu da im pružim, ja ću da im pružim. Naravno da ne preterujem i da vaspitavam koliko znam i umem, ali Veljko to mnogo bolje radi.

Aleksićeva je nedavno dala svoj komentar na račun Desingerice, a sada je otkrila da o njemu ne misli ništa negativno.

- Nisam napisala da sam zgrožena, već da je neverovatno i da imam utisak da bilo šta taj čovek uradi da će za to imati publiku. Fascinantno je kako se svi trudimo da vaspitavamo decu, a niko ne zna šta će biti kad izađe napolje. Ja sam rekla da je Desingerica jedan ozbiljan šoumen. Imam utisak da se smeje kad ode kući svemu tome i tamo nekom liku koji mu je lizao nogu. Ozbiljno se zeza sa svima njima. Ja za njega nisam rekla ništa negativno već za tu publiku jer nije baš normalno da nekome ližete stopalo. Ako imate fetiš onda se to radi na drugom mestu, a ne na nastupu - priča Seka.

