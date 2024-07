PEVAČ "PREŠAO" ŽENU POSLE POROĐAJA: Htela je da me ubije! Evo oko čega su imali NESLAGANJE, pomirila se sa NJEGOVOM ODLUKOM

Hamza Gušić, nekadašnji finalista „Zvezda Granda“, otkrio je nepoznate detalje iz svog života i priznao da je prešao suprugu.

Naime, pevač ističe da su imali neslaganja nakon rođenja njihove druge ćerke i to zbog imena.

"Promenio sam ime ćerki, žena je htela da me ubije"

- Ema je trebalo da se zove Ajlin, ali me je žena poslala na upis i ja upisao Ema (smeh). Nije supruga reagovala previše burno, ali nije baš ni da je bilo tiho, žargonski rečeno htela je da me ubije (smeh)- prisetio se Hamza za Grand i dodao da se njegova supruga pomirila sa željom da njihova ćerka nosi ime koje je on želeo.

Inače, Hamza je nedavno prizano da mnogo radi, a li i pored poslovnih obaveza nađe vremena za svoju porodicz

-Sa njima sam od ponedeljka do četvrtka, družimo se, igraonice, bazeni…Odemo i do Selca na 2-3 dana, tu nam je najbliže more. U suštini smo svi skupa često. Gledam da što više slobodnog vremena provedem sa njima i sa suprugom. To mi je najbitnije- rekao je pevač koji je jednu od tetovaža na ruci posvetio sinu.

Bonus video:

