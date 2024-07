"JELENA JE PREVARILA IVANA ČAK TRI PUTA" Oglasila se ONA i potpuno raskrinkala već uništen bračni par, otkriveni DETALJI

Prevara Jelene Marinković danima trese Belu kuću, a sada su otkriveni novi detalji o njenom neverstvu.

Naime, sada se oglasila Jelenina drugarica koja tvrdi da je Marinkovićeva tri puta prevarila Ivana.

- Što se tiče Jelene Ilić, ona je ovog mučenika Ivana varala i dok je on bio prošle sezone u Eliti. Ona je bila sa tri momka koje ja odlično poznajem i ja sam bila svedok. Ona glumi neku sveticu, a uopšte nije. Ona je blam blamova. Ona je ovim momcima bila predmet sprdnje. Na afterima se to sve dogodilo, prevarila ga je tri puta. To je u stvari Jelena, mene ovo ne čudi, ja sam očekivala. Ivan očigledno mnogo pije, pa to nije video - rekla je Jelenina bivša prijateljica, pa dodala:

foto: Petar Aleksić

-Ona je žena koja će sve da uradi za piće i separe. Ona je dno dna, momci za nju kažu da je ološ, bili su sa njom na jedno veče - rekla je Jelenina bivša prijateljica u emisiji "Pitam za druga".

Bonus video:

04:25 Sanja Marinković izjava