"MARIJA I JA SMO ZAJEDNO U OVOM S***U" Jovana Pajić progovorila o odnosu sa Šerifovićkom i njenim sinom Mariom

Pevačica Jovana Pajić pojavila se u javnosti sa Marijom Šerifović, sa kojom često provodi vreme, pa su nedavno bile zajedno na odmoru u Americi.

- Da, bile smo zajedno na letovanju. O tome govorimo i prikazujemo onoliko koliko je potrebno, to je naša intima i privatnost, želimo tako i da ostane. To je naše druženje, ja ne bih volela o tome da govorim, iako je to često pitanje svih. To treba da ostane za nas - rekla je Jovana, koja je otkrila da je u Americi najviše para pukla na krpice.

Jovana je otrkila i kakav je Marijin sina, kog je njena drugarica dobila prošle godine putem surogat majke.

- Mario je presladak, uživam da provodim vreme sa njim. Imam iskustvo sa mojom decom, pa mogu da joj pomognem. Volim da kažem: "Zajedno smo u ovom s***u" - rekla je pevačica.

