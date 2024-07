"U BEOGRADU SU ME NAZIVALI..." Jocu Stefanovića protetali sa Kosova, a onda ga u prestonici ponižavali: Bio sam drugačiji...

Joca Stefanović je slavu stekao 2008. godine kada se pojavio u prestižnom muzičkoj takmičenju „Zvezde Granda“ gde je u finalu zauzeo peto mesto.

Detinjstvo je proveo na Kosovu gde je se dešavao rat, a u velikoj životnoj ispovesti ispričao je kako je u očima deteta izgledalo ratno stanje.

„Mnogo puta su me nazivali Šiptarom, a ja sam Srbin sa Kosova, deca to nisu shvatala tada, gledali su da me isprovociraju. Drugačije sam se oblačio, bio sam drugačiji, nisam imao – šta sam imao to sam oblačio, imao sam drugačiji akcenat. Nazivali su me Šiptarom dokle god se nisam zauzeo za sebe. To su deca, oni ni ne shvataju šta pričaju, ja sam to morao da rešim nasiljem i onda sam dobio poštovanje. Roditelji su mi rekli da moram sam da rešavam probleme, jer se tako postaje čovek.“

Podsetimo, Joca Stefanović je, nakon kraha veze s kreatorkom Hanom Olajić, ponovo srećan u ljubavi. Kako je Kurir već pisao, pevač je uplovio u romansu sa šest godina starijom koleginicom Ivom Bojanović.

