ZA NJEGA NEĆE BITI ZIME! Boban Rajović će se ovog leta dobro opariti - u džep stavlja 300.000 €! A ovaj nastup oborio sve rekorde

Boban Rajović ove sezone biće jedan od najzaposlenijih pevača. Jos krajem juna počela je njegova letnja turneje, a Crnogorskog primorje je glavna desetinacija gde će najviše nastupati.

S obzirom na to da će se poprilično naraditit, logično je da će dobro i zaraditi tokom leta, pa se procenjuje da će to biti cifra nešto veća od 300.000 evra. Inače, on je održao nastup u jednom klubu u Budvi koji je bio krcat njegovim fanovima, a atmosferu je sve vreme bila odlična.

Za to se pobrinuo Boban koji je sve vreme igrao i skakao dok je pevao, a to bi retko koji dvadesetogodišnjak izdržao.

Posle fajront dok je publika jos bila unutra on je pevao iz bekstejdža, a ljudi nisu hteli da idu kućama iako je već bilo pola pet.