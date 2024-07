NOVINARKA POSTAVILA ŠKAKLJIVO PITANJE JOVANI PAJIĆ O MARIJI ŠERIFOVIĆ: Evo šta je pevačica rekla za ZAJEDNIČKE snimke (VIDEO)

Razne špekulacije kruže oko privatnog života pevačice Jovane Pajić, pa su se tako nakon razvoda pojavile priče oko njenog odnosa sa Marijom Šerifović.

Pevačica je u "Pulsu Srbije" opisala detaljnije druženje sa Marijom Šerifović, pa je odgonetnula da li će joj za večerašnji nastup ona biti specijalna gošća.

- Od toga se ne treba braniti, šta god da kaže ili zađem u detalje, to svakako neće biti dovoljno da se nekim pričama stane na put. To nikada nije bila tema, ali očigledno da za ženu kruže špekulacije kada se razvede. Kada je u braku, na neki način je nečija, pa se nekako drži ta distanca, a kada nije tako, onda jednostavno svako pomisli šta hoće. U početku mi je to smetalo, a više mi ne smeta, ne želim time da se bavim jer nema poente, niti rešenja. Nekada čoveku istinu ispred očiju da staviš, on u nju neće poverovati. To je moj ugrubo odgovor, smatram da je vreme prošlo i da sam otupela na te stvari.

Nadovezala se i na vlogove u kojima se njih dve često vide zajedno:

- Što se tiče njenih vlogova, ranije smo ih snimali, ali su sada izašli jedni za drugim, pa postoji neki kontinuitet koji pravi tu učestalost. Što se tiče Marijinog dolaska, ona je na putu, rekla je ako stigne da će doći. Dakle, postoji mogućnost da dođe.

